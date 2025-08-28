Ռուբլին էժանացել է․ օգոստոսի 28-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

Rate.am-ում օգոստոսի 28-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են.
ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 380,11 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 384,82 դրամը:
Եվրոյի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 437,35 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 449,23 դրամը:
Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 4.66 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 4.90 դրամը:
