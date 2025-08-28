28/08/2025

Ռուբլին էժանացել է․ օգոստոսի 28-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

Rate.am-ում օգոստոսի 28-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են.

ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 380,11 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 384,82 դրամը:

Եվրոյի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 437,35 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 449,23 դրամը:

Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 4.66 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 4.90 դրամը:

ՍԱՏՄ-ն պարզաբանել է ՀՀ-ում արտադրվող միրգ-բանջարեղենում պեստիցիդների մնացորդների վերաբերյալ մտահոգությունները

Հունիս և հուլիս ամիսներին արտահանման ոլորտում գրանցվում են կայուն բացասական ցուցանիշներ

Ինչ կպատահի էլեկտրաէներգիայի հետ, եթե Սամվել Կարապետյանը դադարեցնի ֆինանսավորումը

Էմիր Կուստուրիցայի «Kustendorf Classic 2025» փառատոնին կմասնակցեն Հայաստանը ներկայացնող արվեստագետներ. Լուսանկարներ

«Ամեն օր տասն անց կես Էդուարդս աշխատանքից տուն էր գալիս, ամեն օր նույն ժամին իրեն եմ սպասում». Էդուարդ Գալստյանն անմահացել է հոկտեմբերի 6-ին Ջրականում, տուն «վերադարձել»` հինգ ամիս անց. Լուսանկարներ

Ալիևը մեռնելուց է պրծել, ուստի՝ մերժում է Պուտինին․ Ռուսաստանը պետք է պատասխանատվություն ստանձնի և փոխհատուցում վճարի

Ուկրաինան շարքից հանել է ռուսական նավթավերամշակման հզորությունների 17 տոկոսը. Reuters

