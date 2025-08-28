Քանի որ հայտարարագրման համակարգը ձախողվել է, որոշել են մանրմունր «բարեգործություններ» անել

Երեկ ԿԳՄՍ նախարարը հայտարարել է, որ 5-12-րդ դասարանի երեխաների համար դասագրքերի վարձավճարներից 3000 դրամ հետ կվերադարձվի ծնողներին… եկամուտների համընդհանուր հայտարարագիրը լրացնելու դեպքում։
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. Ինչո՞ւ է կառավարությունը հանկարծ որոշել նման «բարեգործություն» անել: Պատճառն իրականում այն չէ, որ կառավարությունում մտածում են քաղաքացիների մասին, այլ այն, որ հայմընդհանուր հայտարարագրման համակարգը պարզապես տոտալ ձախողված է:
Հիշեցնենք, որ մենք հարցում էինք ուղարկել ՊԵԿ ու ստացել պատասխան, որ հուլիսի 10-ի դրությամբ հայտարարագիր էր ներկայացրել 82636 քաղաքացի, այսինքն՝ նման պարտավորություն ունեցողների ընդամենը մոտ 10 տոկոսը:
Մեր ունեցած տեղեկություններով, ներկայում ևս վիճակը, մեղմ ասած, բարվոք չէ կառավարության համար, և մինչև նոյեմբերի 1-ը, տարբեր հաշվարկներով, հայտարարագիր կներկայացնի առավելագույնը 25 տոկոսը:
Ի դեպ, մեզ հետ զրույցում «Հայաստանը ես եմ» նախաձեռնության ղեկավար Նաիրի Սարգսյանը նշել էր, որ պետական ամբողջ ապարատը լծված է հայտարարագրման գործընթացին և ահաբեկում է մարդկանց, որպեսզի ներկայացնեն հայտարարագիր, բայց չի ստացվում։
«82636-ն ընդամենը պետական ահաբեկման արդյունք է»,-ասել էր նա։
Մեր աղբյուրների փոխանցմամբ, հաշվի առնելով, որ նույնիսկ պետական մասշտաբով ճնշումներն անգամ չեն օգնում, կառավարությունում որոշել են տարբեր եղանակներով «կուտ տալ»: Սոցիալական կրեդիտների վերադարձից բացի, մասնավորաբար, մտածել են նաև դասագրքերի վարձավճարներից 3000 դրամ վերադարձնելու ծրագիրը:
Կան տեղեկություններ, որ առաջիկայում նման մի քանի մանր-մունր այլ «բարեգործությունների» մասին ևս կհայտարարեն: Ի դեպ, չի բացառվում, որ փորձեն ևս մեկ անգամ երկարաձգել հայտարարագրման ժամկետը, ընդհուպ մինչև տարեվերջ:
