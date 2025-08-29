29/08/2025

Ռուբլին ու դոլարը թանկացել են․ օգոստոսի 29-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

Rate.am-ում օգոստոսի 29-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են.

ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 380,23 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 384,82 դրամը:

Եվրոյի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 438,94 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 450,97 դրամը:

Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 4.67 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 4.91 դրամը:

