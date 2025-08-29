Ռուբլին ու դոլարը թանկացել են․ օգոստոսի 29-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

Rate.am-ում օգոստոսի 29-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են.
ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 380,23 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 384,82 դրամը:
Եվրոյի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 438,94 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 450,97 դրամը:
Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 4.67 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 4.91 դրամը:
Բաց մի թողեք
ՀԷՑ-ում ստուգումներ են մեկնարկել. Ռոմանոս Պետրոսյանը փաստեր է հրապարակել
«Քաղցկեղածին թունաքիմիկատներ միրգ-բանջարեղենում. ինչ է մեր «առողջ» ափսեի մեջ»
Ինչ մաքսատուրքերից ազատեցին Սամվել Ալեքսանյանի ընկերությանը