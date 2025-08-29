Օրը մի արտառոց հայտարարությամբ է հանդես գալիս երկրի ղեկավարը

Մի օր պայքարում է սրբազանների կուսակրոնության դեմ եւ ուզում է Եկեղեցու կանոնակարգին արժանի կաթողիկոս նշանակել: Մյուս օրը հայտարարում է, որ հարկատուն ՀՀ հերոսն է:
Հրապարակ թերթը գրել է․ Երրորդ օրն ասում է` «մենք պարտությունը հաղթանակի վերածելու ճանապարհին ենք» կամ` «Արցախը կորցրինք, Հայաստանը գտանք», «սահմանին տեղադրված սյուները մեր անվտանգության երաշխիքն են», «2008 թ. օգոստոսը դարձավ Հայաստանի Հանրապետության խաղաղ ու բարեկեցիկ կյանքի սկիզբը»:
Նա այս տարիներին բազմիցս «տապալել» է սահմանադրական կարգը, առաջինը խորհրդարանի բակում նախարարներին աշխատանքից ազատելու հրամանագրեր ստորագրելու ակտն էր, մյուսը` դատարանները շրջափակելու նախաձեռնությունը, հետո արդեն եկան sms-ով բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում` ԲԴԽ նախագահին ազատելու հրահանգները եւ ԱԺ պատգամավորներից` մանդատը վայր դնելու պահանջները:
Իսկ երեկ այս ամենի թագուպսակին ականատես եղանք` Փաշինյանը կառավարությունում ճեպազրույցի ժամանակ հերթական անգամ հունից դուրս եկավ եւ հայտարարեց. «Կառավարությունը ես եմ, եթե կա մեկը, ով իմ դիրքորոշմանը հակասող դիրքորոշում ունի, դիմումը գրի, գնա»:
Իհարկե, անցյալում էլ էր նա հաճախ ինքնատիրապետումը կորցնում եւ արտառոց հայտարարություններ անում: Օրինակ, սպառնում էր ընդդիմությանը. «Վեր ընկեք տեղներդ… սաղիդ ԱԱԾ պադվալը կլցնեմ»:
Իսկ վերջին շրջանի գրառումներն այնքան արտառոց էին, որ անգամ իր իշխանությանը ենթարկվող Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը հայտարարեց, որ «Փաշինյանը խախտել է վարքագծի կանոնները»:
Իսկ երեկ, փաստորեն, հայտարարեց, որ ոչնչացրել է երկրի բոլոր ինստիտուտները եւ վերացրել կարծիք ունենալու վերաբերյալ սահմանադրական դրույթը:
