30/08/2025

Առաջին դասարանում մեկ աշակերտ ունեն

Հաշված օրեր անց նոր ուսումնական տարին կմեկնարկի:

Հրապարակ թերթը գրել է․ Եվ չնայած նախորդ տարվա հունվարի 20-ին Նիկոլ Փաշինյանը Վայքում հայտարարում էր, որ Հայաստանում այլեւս դպրոցներ չեն փակվում, իրականում օպտիմալացման անվան տակ մեծ թվով դպրոցներ են փակվում մարզերում` Սյունիքում, Շիրակում, Լոռիում եւ այլուր: Հատկապես սահմանամերձ գյուղերի դպրոցները փակելն է վտանգավոր ու աղետալի:

Ձորագյուղի միջնակարգ դպրոցի համակարգողը «Հրապարակի» հետ զրույցում նշեց, որ դպրոցն անգամ տնօրեն չունի` կա համակարգող եւ տնօրենի պարտականությունները կատարող: Հարցին` ինչո՞ւ է դպրոցը հայտնվել փակման վտանգի առաջ, մեր զրուցակիցը նկատեց. «Այս տարի առաջին դասարան է գալու ընդամենը մեկ աշակերտ` տղա երեխա է: Երկրորդ եւ երրորդ դասարաններում նույնպես մեկական աշակերտներ են: Դպրոցում այս պահի դրությամբ սովորում է ընդամենը 24 աշակերտ, աշխատում է մոտ 15 ուսուցիչ»: Թե դպրոցը փակվելուց հետո այդ 24 երեխան որտեղ է շարունակելու կրթությունը, ասաց` տեղյակ չէ: Իսկ գյուղացիներից մեկը, որը դպրոցի աշակերտներից մեկի ծնողն է, մեզ հետ զրույցում նշեց, որ դպրոցը ցանկանում են միավորել Դսեղի միջնակարգ դպրոցի հետ, երեխաները ստիպված պետք է ամեն օր կիլոմետրեր կտրեն, հասնեն կողքի գյուղ` կրթություն ստանալու:

Զրուցեցինք նաեւ մեկ այլ օպտիմալացվող դպրոցի` Շիրակի մարզի Հողմիկ գյուղի միջնակարգ դպրոցի աշխատակցի հետ, որն ասաց, որ թեպետ այս տարի ընդամենը վեց աշակերտ է դիմել առաջին դասարան, սակայն դպրոցն այս տարի չի փակվի, դպրոցում ուսանում է 30 աշակերտ, ինչը մերօրյա իրականության մեջ այնքան էլ վատ պատկեր չի համարվում:

