01/09/2025

Ռուբլու փոխարժեքը նվազում է․ Տարադրամների փոխարժեքներն այսօր

infomitk@gmail.com 01/09/2025 1 min read

ԱՄՆ դոլարի առքի միջին փոխարժեքը կազմում  է 380.20 դրամ՝ նախորդ օրվա վերջի համեմատ նվազելով 0.0242 դրամով։

Դոլարի վաճառքի միջին գինը՝ 384.85 դրամ է:

Փոխանակման կետերում դոլարի առքը 381 դրամ է, վաճառքը՝ 384։

Եվրոյի առքի միջին փոխարժեքը կազմում է 439.52 դրամ, իսկ վաճառքի դեպքում
միջին գինը 451.58։

Փոխանակման կետերում եվրոյի առքը 442 դրամ է, վաճառքը՝ 446։

Ռուբլու առքն էլ կազմում է 4.66 դրամ, վաճառքի դեպքում միջին գինը՝ 4.92 է։

Փոխանակման կետերում ռուբլին գնվում է 4.68 և վաճառվում 4.77 դրամով։

Բաց մի թողեք

1 min read

Որքան մարդասիրական օգնություն է ստացել Հայաստանն այս տարվա առաջին կիսամյակում

01/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեկ շաբաթում 2 արտոնություն․ Ալեքսանյանների հետ կապ ունեցող ընկերությունը կրկին արտոնություն ստացավ

31/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրապարակվել է ՀՀ և Չինաստանի միջև ռազմավարական գործընկերություն հաստատելու մասին հայտարարությունը

31/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Քանի օտարերկրյա քաղաքացի է Հայաստանում կեցության կարգավիճակ ստացել

01/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանը դարձել է ՇՀԿ-ի գործընկեր

01/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վթար՝ Երևանում, «Զովք» սուպերմարկետի մոտ բախվել են «Tesla», «Nissan» ու թիվ 10 երթուղին սպասարկող ավտոբուսը․ Լուսանկար

01/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Էրդողանը «քար է գցում» Իսրայելա – Ադրբեջանական եղբայրության վրա

01/09/2025 infomitk@gmail.com