Ռուբլու փոխարժեքը նվազում է․ Տարադրամների փոխարժեքներն այսօր

ԱՄՆ դոլարի առքի միջին փոխարժեքը կազմում է 380.20 դրամ՝ նախորդ օրվա վերջի համեմատ նվազելով 0.0242 դրամով։
Դոլարի վաճառքի միջին գինը՝ 384.85 դրամ է:
Փոխանակման կետերում դոլարի առքը 381 դրամ է, վաճառքը՝ 384։
Եվրոյի առքի միջին փոխարժեքը կազմում է 439.52 դրամ, իսկ վաճառքի դեպքում
միջին գինը 451.58։
Փոխանակման կետերում եվրոյի առքը 442 դրամ է, վաճառքը՝ 446։
Ռուբլու առքն էլ կազմում է 4.66 դրամ, վաճառքի դեպքում միջին գինը՝ 4.92 է։
Փոխանակման կետերում ռուբլին գնվում է 4.68 և վաճառվում 4.77 դրամով։
