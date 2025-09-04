Ռուբլին էժանացել է․ սեպտեմբերի 4-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

Rate.am-ում սեպտեմբերի 4-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են.
ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 380,23 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 384,73 դրամը:
Եվրոյի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 439,26 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 450,82 դրամը:
Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 4.64 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 4.89 դրամը:
