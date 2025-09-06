06/09/2025

Դոլարը թանկացել է․ սեպտեմբերի 6-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

infomitk@gmail.com 06/09/2025 1 min read

Rate.am-ում սեպտեմբերի 6-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են.

ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 381 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 384 դրամը:

Եվրոյի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 443 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 449 դրամը:

Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 4.68 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 4.75 դրամը:

Բաց մի թողեք

1 min read

ՇՄՆ մամուլի քարտուղարը զգուշացնում է խարդախությունների մասին

06/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ի հետ ասոցացման շրջանակներում Հայաստանը կբախվի այլ սակագնային ռեժիմի. Օվերչուկ

06/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պուտինը զգուշացրել է, որ Ռուսաստանին գազի դեֆիցիտ է սպառնում. MT

05/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

#Ուղիղ․ Նոր մանրամասներ` Բագրատ Սրբազանի գործից

06/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը խոստանում է Ռուսաստանի դեմ «դժոխային պատժամիջոցներ», իրականում ոչինչ չի անում

06/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նույն ասֆալտը, դպրոցն ու թունելը տարբեր ռակուրսների նկարում ու թանկ ծախում են հասարակության վրա․ ԱԺ պատգամավոր

06/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփն ԱՄՆ Պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես վերանվանել է «Պատերազմի նախարարության»

06/09/2025 infomitk@gmail.com