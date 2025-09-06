Դոլարը թանկացել է․ սեպտեմբերի 6-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

Rate.am-ում սեպտեմբերի 6-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են.
ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 381 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 384 դրամը:
Եվրոյի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 443 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 449 դրամը:
Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 4.68 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 4.75 դրամը:
