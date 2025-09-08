08/09/2025

12 հոգի թունավորվել և հոսպիտալացվել են, սակայն ռեստորանը ՍԱՏՄ-ն չի փակել

infomitk@gmail.com 08/09/2025 1 min read

ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի Արմավիրի Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի (ՀՎԿԱԿ) մասնաճյուղից ահազանգ է ստացվել, որ Արմավիրի բժշկական կենտրոն են ընդունվել երկու քաղաքացի՝ «սննդային թունավորում» ախտորոշմամբ:

Հրապարակ թերթը գրել է․ Պարզվել է, որ այդ քաղաքացիների ինքնազգացողությունը վատացել է «Արմավիր Գարդեն» հանրային սննդի կետում սնկապուր ուտելուց հետո: Ավելի ուշ բժշկական օգնության է դիմել ևս 10 քաղաքացի, որոնք նույն՝ «Արմավիր Գարդեն», հանրային սննդի օբյեկտում կերել են հավի թևիկներ, հավով աղցան և հավով պիցցա:

Փորձեցինք կապ հաստատել ռեստորանի հետ, հեռախոսազանգին պատասխանած անձը հրաժարվեց մեր հարցերին պատասխանել, տնօրենի հետ նույնպես չստացվեց զրուցել, աշխատակիցն ասաց՝ տնօրենը զբաղված է, զրուցում է տեսչական մարմնի աշխատակիցների հետ։

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնին հարցրինք՝ փակե՞լ են օբյեկտը, պատասխանեցին․ «Ոչ, չենք փակել, օրենքով դրա իրավունքը չունենք՝ մինչև ուտեստներից վերցված լաբորատոր փորձաքննության արդյունքները չունենանք»։

Համեմատության համար հիշեցնենք, որ այս ամռանը «Տաշիր գրուպի» տասնյակ պիցցերիաներ փակվեցին՝ անհիմն պատճառաբանությամբ, մի դեպքում մի օբյեկտի հատակը հարթ չէր, մեկ այլ դեպքում՝ առհասարակ խնդիր չէր եղել, սակայն փակել էին։

Պիցցերիաների փակումը «համընկավ» Սամվել Կարապետյանի կալանավորմանը եւ «պատահմամբ» պարզվեց, որ «Տաշիր պիցցայի» տասնյակ մասնաճյուղերի ստուգման ժամն է եկել եւ դրանց բոլորում հանկարծ «խախտումներ» հայտնաբերվեցին:

Բաց մի թողեք

1 min read

Աստվածաշունչը, որն ինձ ուղեկցել է ընդհատակում և բանտում, նվիրում եմ Վաշինգտոնի թանգարանին. Փաշինյան

08/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փոխքաղաքապետը, որ թիկնապահ է դարձել, 26 մլն դրամ աշխատավարձ է ստանում. Լուսանկար

08/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշխատավարձից բացի Կոնջորյանի կինը այլ միլիոններ է ստանում «Հայփոստից». Լուսանկար

08/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեպտեմբերի 9-ի աստղագուշակ․ Բարենպաստ օր է պատասխանատու գործերի, կարևոր հարցեր լուծելու համար

08/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեկնարկում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից ֆինանսավորվող «Մշակույթ՝ իմ ուղին» ծրագիրը

08/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիայի կառավարությունը հրաժարական կտա. 364 պատգամավոր անվստահություն են հայտնել

08/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ականջդ կանչի պրոֆեսոր Բաբլոյան … Բուժքույրը ղեկավարելու է առողջապահական ոլորտի օրենսդիր գործունեությունը. Լուսանկար

08/09/2025 infomitk@gmail.com