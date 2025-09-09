09/09/2025

«Հսկայական աշխատանքներ ենք տանում արեւմտյան երկրների հետ». ԱԺԲ-ն՝ 2026-ին ընդառաջ

Օրաթերը շարունակում է ներկայացնել արտախորհրդարանական ուժերի գործունեությունը 2026 թվականին կայանալիք համապետական ընտրություններին ընդառաջ:

«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. «Ազգային ժողովրդավարական բեւեռ» կուսակցության խորհուրդը դեռ վերջնական որոշում չի կայացրել. որքան մոտենա ընտրությունների ժամանակը, այնքան պարզ կդառնա իրենց որոշումը: Այս պահին երկընտրանքային իրավիճակում են: Այս մասին հայտնեց ԱԺԲ խորհրդի անդամ Արա Պապյանը:

«Նախ, պետք է արձանագրել, որ Հայաստանում ընտրություններով երբեք իշխանություն չի փոխվել: Մենք ունենք լուրջ հաջողություն: Մենք կարողացել ենք հասարակության ներսում գաղափարական հեղափոխություն անել: Հստակ ծրագիր ունենք:

Հայաստանի անվտանգությունը տեսնում ենք ԱՄՆ-ի հետ: Մենք բացատրում ենք ժողովրդին մեր տեսակետը, հսկայական աշխատանքներ ենք տանում արեւմտյան երկրների հետ, հատկապես՝ Վաշինգտոնի, Բրյուսելի եւ Լոնդոնի»,- ասաց Արա Պապյանը»։

