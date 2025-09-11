11/09/2025

Արդյոք դատավոր Նելլի Բաղդասարյանի ընտանիքում պաշտոնի առաջխաղացումները փոխկապակցված են միմյանց հետ․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 11/09/2025 1 min read

«ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Նելլի Բաղդասարյանի ընտանիքում պաշտոնի փոփոխությունների շրջափուլ է։

«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. Բանն այն Է, որ դատավոր Բաղդասարյանը մեծ ցանկություն ունի Վճռաբեկ դատարան գնալու, եւ երեկ ԱԺ-ում պատգամավորների հարցերին պատասխանում էր՝ վստահեցնելով, որ ինքը անկախ դատավոր է։

Նրա դատախազ ամուսնու կյանքում էլ փոփոխությունների շրջան էր սեպտեմբերի 3-ը: Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը դատավոր Նելլի Բաղդասարյանի դատախազ ամուսնուն մի վարչությունից մեկ այլ վարչություն էր տեղափոխել։

Մասնավորապես, գլխավոր դատախազը սեպտեմբերի 3-ին Գլխավոր դատախազության՝ մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչության ավագ դատախազ Արիստակես Բարսեղյանին փոխադրել էր Գլխավոր դատախազության՝ պատիժների եւ հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման օրինականության նկատմամբ հսկողության վարչության ավագ դատախազի պաշտոնին:

Իսկ թե դատախազ ամուսնու աշխատանքի փոփոխությունը ինչ ազդեցություն կունենա դատավոր կնոջ առաջխաղացման գործընթացում, պարզ կլինի այսօր ՔՊ-ի քվեարկությամբ»։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Ում է զոհաբերելու Նիկոլ Փաշինյանը, որ ուսապարկին, կամ՝ պեշկային

11/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վահե Գրիգորյանն իր սև գործն արել է

11/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը դժգոհ է Սրբուհի Գալյանի աշխատանքից

11/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Փորձելու եմ հետ բերել Հենրիխ Մխիթարյանին. Եղիշե Մելիքյան

11/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

20 փաստ. Ինչ է պատմել թուրքական բլոգը Հայաստանի մասին

11/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևը քցում է Նաթանյահուին, Ադրբեջանը փորձում է մաքրվել Իսրայելից

11/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենն առաջարկել է փոխել Եվրամիությունում միաձայն քվեարկելու մեթոդը

11/09/2025 infomitk@gmail.com