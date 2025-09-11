Թովմասյանի եւ ՔՊ քարտուղարի միջադեպը

Իշխող «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության ներսում օրեր շարունակ թիվ մեկ քննարկման թեման դարձել է ԱԺ պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանի եւ խմբակցության քարտուղար Հովհաննիսյանի միջեւ տեղի ունեցած միջադեպը։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. Հիշեցնենք՝ Թագուհի Թովմասյանը բարձրաձայնել էր Բաքվի բանտում գտնվող հայ գերիների խնդրի մասին, ինչից հետո բախվել էր իշխող ուժի ներկայացուցչի խուլիգանական վարքագծին։ Թովմասյանի առաջարկը՝ թմրանյութերի թեստ հանձնելու վերաբերյալ, ստացավ սարսափելի ու անթույլատրելի արձագանք հենց խմբակցության քարտուղարի կողմից։
Այս միջադեպը լայն արձագանք է գտել հասարակության տարբեր շերտերում։ Քաղաքական եւ հասարակական գործիչներ, ինչպես նաեւ բազմաթիվ քաղաքացիական նախաձեռնությունների ներկայացուցիչներ խստորեն դատապարտել են կատարվածը եւ պահանջում են, որ Հովհաննիսյանը վայր դնի պատգամավորական մանդատն ու հեռանա Ազգային ժողովից։
Մեր տեղեկություններով՝ ՔՊ-ի ներսում եւս բավականին լուրջ դժգոհություններ են առաջացել։ Շատ կուսակիցներ եւ պատգամավորներ դատապարտել են Հովհաննիսյանի պահվածքը եւ այն համարել անթույլատրելի։ Հովհաննիսյանն ինքն էլ փոշմանել է ու հասկացել այդ մասին:
Միեւնույն ժամանակ կուսակցության ներսում ձեւավորվել է որոշում՝ հրապարակային հայտարարություններում փորձել հավասարության նշան դնել Թագուհի Թովմասյանի եւ Հովհաննիսյանի վարքագծի միջեւ։ Վերջին օրերին արդեն մի շարք պատգամավորներ առանց ամաչելու նման ձեւակերպումներով են հանդես գալիս։
Սակայն հանրային դաշտում միջադեպը խիստ բացասական ազդեցություն է ունեցել հենց իշխող ուժի վրա։ Այս պատճառով էլ ՔՊ-ն մինչ այս պահը խուսափում է պաշտոնական դիրքորոշում հայտնելուց՝ լավ հասկանալով, որ ցանկացած հայտարարություն կարող է նոր ալիք բարձրացնել»։
