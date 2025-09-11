ՔՊ նորաթուխ պատգամավորը խորհրդարան գնալու փոխարեն ԱՄՆ է մեկնել. Լուսանկար

«Թեեւ խորհրդարանում երրորդ օրն է՝ մեկնարկել է աշնանային նստաշրջանը, սակայն ՔՊ-ական նորաթուխ պատգամավոր՝ վանաձորցի Վանիկ Օհանյանը, որն Արեն Մկրտչյանի փոխարեն օրերս մանդատ ստացավ, դեռ աշխատանքի չի ներկայանում։
«Հրապարակ» թերթը գրում է. Նա պատգամավորական երդում չի տվել, ինչը նշանակում է, որ պաշտոնապես չի ստանձնել լիազորությունները։
«Հրապարակ» թերթը գրում է. Չնայած իշխող թիմում փորձում են կոծկել գործընկերոջ բացակայության իրական պատճառները՝ ասելով, որ դա առողջական խնդիրներով է պայմանավորված, սակայն մենք պարզեցինք, որ իրականում նա Հայաստանում չէ, մասնավոր այցով ԱՄՆ է մեկնել ու արդարացել, թե նախապես էր գնել տոմսերը, երբ մտքով չէր կարող անցնել, որ պատգամավոր է դառնալու։ Սա վկայում է այն փնթի կառավարման մասին, որն այսօր առկա է Հայաստանում։
Նշանակում է, որ Արեն Մկրտչյանի՝ մարզպետ դառնալը եղել է հապճեպ, ոչ ոք չի մտածել, թե ով է ցուցակի հաջորդ համարը, այդ անձին ժամանակին չեն տեղեկացրել, չեն մտածել, որ մարդը կարող է երկրում չլինել։ Նա էլ իր հերթին հարկ չի համարել չեղարկել կամ ընդհատել արձակուրդը եւ այլն։
Նման անպատասխանատու մթնոլորտ է ամենուր։ ՔՊ-ում եւս ոմանք բուռն քննարկում են ստեղծված իրավիճակը։
Ասում են, որ անգամ դիտարկել են Վանիկ Օհանյանի թեկնածությունն ԱԺ առողջապահության մշտական հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնում, եւ զարմանալի չէ, որ այս իրավիճակում այդ բարձր պաշտոնը բաժին հասավ բարձրագույն կրթություն չունեցող բուժքրոջը։
