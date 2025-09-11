11/09/2025

ՔՊ-ում բոլորն իրար դեմ են պայքարում. ամեն բան թողնված է ինքնահոսի

infomitk@gmail.com 11/09/2025 1 min read

«Հայրենի իշխանությունների ներսում լարված մթնոլորտ է. բոլորը շունչները պահած սպասում են, թե ինչ արդյունք կլինի սեպտեմբերի 20-ին:

«Ժողովուրդ» օրաթերթի իշխանական աղբյուրները փոխանցում են, որ բոլորը իրար դեմ են պայքարում, որպեսզի կարողանան հայտնվել ՔՊ վարչության քսանյակում: Իշխանության ներկայացուցիչներն ամեն բան թողել են ինքնահոսի ու քարոզչական աշխատանքներով են տարված:

Ժամանակը մոտենում է, պետք է հասցնել, ամեն բան անել ՔՊ վարչության նոր կազմում լինելու համար: Անգամ ԱԺ նիստերի ընթացքում քննարկված 3 տասնյակից ավելի օրինագծերը քվեարկելու համար համապատասխան թվով պատգամավորներ ՔՊ-ից չեն հավաքվում, որպեսզի քվեարկություն իրականացնեն:

Ըստ «Ժողովուրդ» օրաթերթի աղբյուրների՝ վարչության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն էլ, ինչպես միշտ, ամեն բան թողել է ինքնահոսի, ու որեւէ ՔՊ-ական չի կարողանում հասկանալ, թե ինքն արդյոք հաղթահարելու է անցողիկ շեմը վարչության նոր կազմում լինելու համար, թե ոչ:

Այս պահին բոլորի գլխին սուր է կախված, անգամ այն կարկառուն ՔՊ-ականների, որոնք Փաշինյանի վստահելիներն են: Վարչությունում անորոշ ու լարված վիճակ է:

Նշենք, որ ՔՊ վարչության նոր կազմի ընտրությունները կկայանան սեպտեմբերի 20-ին Կարեն Դեմիրճյան մարզահամալիրի դահլիճում. այն հեռարձակվելու է ուղիղ եթերով: Ըստ տեղեկությունների՝ սպասվում են բավականին երկարատեւ ընտրություններ»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ում է զոհաբերելու Նիկոլ Փաշինյանը, որ ուսապարկին, կամ՝ պեշկային

11/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վահե Գրիգորյանն իր սև գործն արել է

11/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը դժգոհ է Սրբուհի Գալյանի աշխատանքից

11/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Փորձելու եմ հետ բերել Հենրիխ Մխիթարյանին. Եղիշե Մելիքյան

11/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

20 փաստ. Ինչ է պատմել թուրքական բլոգը Հայաստանի մասին

11/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևը քցում է Նաթանյահուին, Ադրբեջանը փորձում է մաքրվել Իսրայելից

11/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենն առաջարկել է փոխել Եվրամիությունում միաձայն քվեարկելու մեթոդը

11/09/2025 infomitk@gmail.com