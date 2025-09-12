Մնամ Մելոյի ու Ղուլունցի ունեցվածքը պաշտպանե՞մ․ Տեղ գյուղի բնակիչ

Կրակոցները իրիկունները մեկ-մեկ լինում են, բայց ընդհանուր առմամբ խախանդ են, «Հրապարակի» հետ զրույցում ադրբեջանցիների կողմից արձակվող կրակոցների մասին ասաց Սյունիքի մարզի Տեղ գյուղի բնակիչը:
Նա նշում է, որ կրակոցները օդ են արվում ՝ գյուղի ուղղությամբ չեն, բայց գրեթե ամեն օր լինում են կրակոցներ՝ մեկ, երկու, երեք հատ: «Գյուղից գնում են մարդիկ. ասում են` Խնածախում մարդ չկա, Խոզնավարում մարդ չկա, սաղ քոչում են: Մնում են նրանք, ովքեր 16 միլիոններից օգտվել են՝ կեսը ձևական է, մարդիկ Երևանում տուն ունեն, սարքում են, բայց իրանք էստեղ չեն ապրում:
(Խոսքը պետական ծրագրով սահմանամերձ համայնքներում կառուցվող տների մասին է, այդ վարկի տոկոսները պետությունն է մարում` Հ.Ա.): Ում որ հասնում էր՝ իրենց չտվեցին, ումը որ չէր հասնում՝ երկու-երեք հատ 16 միլիոն տվեցին: Ծանոթ ունես՝ լավ տղա ես, չունես՝ մարդ չես: Իրենց ասելով՝ դրա կարիք ունեցողներին չի հասնում:
Համայնքի ղեկավարին՝ Ղուլունցին հասնում է, իր շրջապատին հասնում է, բայց ում որ պետք է հասներ՝ նրան չհասավ»,-ասաց Տեղի բնակիչը: Նա շեշտեց, որ գյուղից բնակիչների հեռանալը սկսեց այն ժամանակ, երբ թշնամին առաջ եկավ Տեղ գյուղի իր դիրքերում:
«Դիրքերն առաջ տվեցին, մարդիկ այդ կառավարության, հիմիկվա այս ՔՊ համայնքի ղեկավարի, Մելոյի շնորհիվ հիասթափված են: Մարդկանց ձեռքից փողերը վերցրին, իբրև բաժանում էին աճող ընտանիքներին՝ վերջում իրար մեջ բաժանեցին, մարդկանց հասանելիքը իրենցով արեցին»,- հայտարարեց սյունեցին: Մի փողոցում, որտեղ 17-18 տուն կար՝ 6-7-ը հեռացել է գյուղից. «Այսպես որ շարունակվի, ես էլ եմ պատրաստվում հեռանալ:
Մնամ ի՞նչ անեմ, ո՞ւմ հողերը պաշտպանեմ՝ Մելիքսեթ Պողոսյանի՞, թե՞ Դավիթ Ղուլունցի, թե՞ Սյունիքի ներկայիս դատախազ Մելոյի տղու: Որ իմանամ ժողովուրդն ունեցվածք ունի՝ կմնամ կպաշտպանեմ, բայց չունեն, ես մնամ իրենց ունեցվածքը պաշտպանե՞մ: Օրեկան մի տղա են բանակից ազատում՝ թող մնան պաշտպանեն: Ղ
ուլունցի եղբոր տղան է կարծեմ Արման Ղուլունցը, տասնինը տարեկան տղա՝ փողը տվել են ազատել, մի քանի օր առաջ Գորիսում ասում են կրակոցների մեջ խառն է եղել: 19 տարեկան տղա է, իր հասակակիցները բանակ են, իրեն ազատել են, եսիմ, է… երկիր չի էլի: Որտեղ մի բոմժ կար՝ բերեցին դրեցին ղեկավար»:
