Վարդան Ղուկասյանի որդին կալանավորվել է․ Լուսանկար

Գյումրու համայնքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին` Սպարտակ Ղուկասյանը, կալանավորվել է։
Շիրակի մարզի դատարանն ընտրել է 2 ամսով տնային կալանքը։
Քննչական կոմիտեն երեկ հայտնել էր, որ Շիրակի մարզային քննչական վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում մեկ անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով (շորթումը՝ հարկադրանքի այլ եղանակով)։ Վերջինս ձերբակալվել է։ Նախաքննությունը շարունակվում է։
Բաց մի թողեք
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը` «Զանգեզուրի միջանցքի» խնդրի հանգուցալուծման վերաբերյալ
Կաթողիկոսը չի հեռանալու քաղաքական պահանջով, և որևէ իշխանություն չի կարող միանձնյա փոխել այդ կարգավիճակը
Մնամ Մելոյի ու Ղուլունցի ունեցվածքը պաշտպանե՞մ․ Տեղ գյուղի բնակիչ