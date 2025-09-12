12/09/2025

Վարդան Ղուկասյանի որդին կալանավորվել է․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 12/09/2025 1 min read

Գյումրու համայնքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին` Սպարտակ Ղուկասյանը, կալանավորվել է։

Շիրակի մարզի դատարանն ընտրել է 2 ամսով տնային կալանքը։

Քննչական կոմիտեն երեկ հայտնել էր, որ Շիրակի մարզային քննչական վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում մեկ անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով (շորթումը՝ հարկադրանքի այլ եղանակով)։ Վերջինս ձերբակալվել է։ Նախաքննությունը շարունակվում է։

Blog Image

