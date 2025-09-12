Մամուլ Փաշինյան, ձեր ստորագրելուց հետո Ադրբեջանը քանի՞ անգամ է խախտել․ Քրիստինե Վարդանյանը տեղը դրեց ՔՊ–ին infomitk@gmail.com 12/09/2025 1 min read RelatedPost navigationPrevious Առավոտցիներն առայժմ աշխատում են տանիցNext Հակակոռուպցիոն կոմիտեի աշխատակիցները խուզարկել են ՄՍԾ Թալինի տարածքային կենտրոնը. կան ձերբակալվածներ Բաց մի թողեք 1 min read Մամուլ Առավոտցիներն առայժմ աշխատում են տանից 12/09/2025 infomitk@gmail.com 1 min read Կարծիք Մամուլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը` «Զանգեզուրի միջանցքի» խնդրի հանգուցալուծման վերաբերյալ 12/09/2025 infomitk@gmail.com 1 min read Մամուլ Կաթողիկոսը չի հեռանալու քաղաքական պահանջով, և որևէ իշխանություն չի կարող միանձնյա փոխել այդ կարգավիճակը 12/09/2025 infomitk@gmail.com
Բաց մի թողեք
Առավոտցիներն առայժմ աշխատում են տանից
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը` «Զանգեզուրի միջանցքի» խնդրի հանգուցալուծման վերաբերյալ
Կաթողիկոսը չի հեռանալու քաղաքական պահանջով, և որևէ իշխանություն չի կարող միանձնյա փոխել այդ կարգավիճակը