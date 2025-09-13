Tesla եւ SpaceX ընկերությունների սեփականատեր Իլոն Մասկը նորից դարձել է աշխարհի ամենահարուստ մարդը՝ ըստ Bloomberg Billionaires Index (BBI) տվյալների։
Համաձայն հաղորդման, ներկայումս Մասկի ունեցվածքը գնահատվում է 384 միլիարդ դոլար։ Երկրորդ տեղում Oracle ընկերության հիմնադիր եւ ամենախոշոր բաժնետեր Լարի էլիսոնն է։
Նրա ունեցվածքը գնահատվում է 383 միլիարդ դոլար։ Երրորդ տեղում Մարկ Ցուկերբերն է՝ 264 միլիարդ դոլար կարողությամբ։
Հիշեցնենք, որ 81-ամյա Լարի Էլիսոնը կարողացել է կարճ ժամանակով դառնալ աշխարհի ամենահարուստ մարդը՝ իր ունեցվածքի չափով գերազանցելով Մասկին։
