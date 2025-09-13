13/09/2025

Իլոն Մասկը նորից դարձել է աշխարհի ամենահարուստ մարդը

infomitk@gmail.com 13/09/2025 1 min read

Tesla եւ SpaceX ընկերությունների սեփականատեր Իլոն Մասկը նորից դարձել է աշխարհի ամենահարուստ մարդը՝ ըստ Bloomberg Billionaires Index (BBI) տվյալների։

Համաձայն հաղորդման, ներկայումս Մասկի ունեցվածքը գնահատվում է 384 միլիարդ դոլար։ Երկրորդ տեղում Oracle ընկերության հիմնադիր եւ ամենախոշոր բաժնետեր Լարի էլիսոնն է։

Նրա ունեցվածքը գնահատվում է 383 միլիարդ դոլար։ Երրորդ տեղում Մարկ Ցուկերբերն է՝ 264 միլիարդ դոլար կարողությամբ։

Հիշեցնենք, որ 81-ամյա Լարի Էլիսոնը կարողացել է կարճ ժամանակով դառնալ աշխարհի ամենահարուստ մարդը՝ իր ունեցվածքի չափով գերազանցելով Մասկին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հանդիպել են Արցախում․ Ադրբեջանական կողմի պահանջով, որոշել են սահմանազատումը շարունակել Սյունիքում

13/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վեթինգը շարունակվում է․ Ոչ յուրային դատավորները շարունակում են ոսկորի պես մնալ իշխանության կոկորդում․ Լուսանկար

13/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հակոբ Արշակյանը շարքային ուսապարկ չէ

13/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանում մենինգոկոկային վարակից մահվան դեպք է արձանագրվել. ՀՎԿԱԿ

13/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իմ համբերությունը Պուտինի նկատմամբ սպառվում է, և արագ. Թրամփ

13/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ենթակայանի տարածքում հայտնաբերվել է 23-ամյա աշխատակցի դին

13/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ կստորագրվի խաղաղության պայմանագիրն, ըստ Հաքան Ֆիդանի

13/09/2025 infomitk@gmail.com