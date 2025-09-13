Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ կստորագրվի խաղաղության պայմանագիրն, ըստ Հաքան Ֆիդանի

Թուրքիան ակնկալում է, որ խաղաղության պայմանագիրը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ կստորագրվի հաջորդ տարվա առաջին կեսին։
Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի ԱԳ նախարար Հաքան Ֆիդանը, ելույթ ունենալով Հռոմում Միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտում, որտեղ քննարկվել են աշխարհում տիրող ընթացիկ միջազգային քաղաքական զարգացումները։
Anadolu լրատվական գործակալության փոխանցմամբ, նախարար Ֆիադանը նաեւ ասել է, որ հենց որ համաձայնագիրը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ վերջնականապես կնքվի, Անկարան արագ կկարգավորի հարաբերությունները Երեւանի հետ։
