13/09/2025

Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ կստորագրվի խաղաղության պայմանագիրն, ըստ Հաքան Ֆիդանի

infomitk@gmail.com 13/09/2025 1 min read

Թուրքիան ակնկալում է, որ խաղաղության պայմանագիրը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ կստորագրվի հաջորդ տարվա առաջին կեսին։

Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի ԱԳ նախարար Հաքան Ֆիդանը, ելույթ ունենալով Հռոմում Միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտում, որտեղ քննարկվել են աշխարհում տիրող ընթացիկ միջազգային քաղաքական զարգացումները։

Anadolu լրատվական գործակալության փոխանցմամբ, նախարար Ֆիադանը նաեւ ասել է, որ հենց որ համաձայնագիրը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ վերջնականապես կնքվի, Անկարան արագ կկարգավորի հարաբերությունները Երեւանի հետ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Թուրքիային ու Ադրբեջանին ուժեղ և զարգացած Հայաստան պետք չէ. Աբրահամյան

13/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ստացել եմ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին ուղղված նամակիս պատասխանը․ Մարուքյան

13/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է սպասվում Վրաստանում, արդյոք կշարունակվի հետընթացը

13/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանում մենինգոկոկային վարակից մահվան դեպք է արձանագրվել. ՀՎԿԱԿ

13/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իմ համբերությունը Պուտինի նկատմամբ սպառվում է, և արագ. Թրամփ

13/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ենթակայանի տարածքում հայտնաբերվել է 23-ամյա աշխատակցի դին

13/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ կստորագրվի խաղաղության պայմանագիրն, ըստ Հաքան Ֆիդանի

13/09/2025 infomitk@gmail.com