Վեթինգը շարունակվում է․ Ոչ յուրային դատավորները շարունակում են ոսկորի պես մնալ իշխանության կոկորդում․ Լուսանկար

Ոչ յուրային դատավորները շարունակում են ոսկորի պես մնալ իշխանության կոկորդում:
Հրապարակ թերթը գրել է․ Իրավապահ համակարգի մեր աղբյուրներից տեղեկացանք, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ուշադրության կենտրոնում է 2013 թվականից Վարչական դատարանի դատավոր Անի Հարությունյանը, որն ԱԱԾ նախկին փոխտնօրեն Գրիգոր Հարությունյանի դուստրն է, Քեթրինի Միհրանի քեռու աղջիկը, Սնանկության դատարանի դատավոր Տիգրան Փոլադյանի կինը: Տ. Փոլադյանը, հիշեցնենք, կալանավորված էր մեկ տարի` առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք վերցնելու մեղադրանքով, եւ այս տարվա սկզբին է ազատ արձակվել։
Հիմա էլ կինն է իրավապահների թիրախում: Թե կոնկրետ ինչ գործով, մեզ չհաջողվեց պարզել: Հիշեցնենք, որ 2022-ին Գլխավոր դատախազությունը միջնորդել էր ԲԴԽ-ին՝ դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու վերաբերյալ համաձայնություն տալու հարցով, Անի Հարությունյանին մեղադրում էին կեղծ հայտարարագիր լրացնելու համար:
Իսկ ամիսներ առաջ դատախազության՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը պահանջ է ներկայացրել դատարան՝ ՀՀ վարչական դատարանի դատավոր Անի Հարությունյանից եւ նրան փոխկապակցված անձանցից հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել 13 անշարժ գույք՝ Երեւանում, 1 անշարժ գույք՝ Կոտայքում, 3 անշարժ գույք՝ Վրաստանում:
Բաց մի թողեք
Իլոն Մասկը նորից դարձել է աշխարհի ամենահարուստ մարդը
Հանդիպել են Արցախում․ Ադրբեջանական կողմի պահանջով, որոշել են սահմանազատումը շարունակել Սյունիքում
Հակոբ Արշակյանը շարքային ուսապարկ չէ