13/09/2025

Վեթինգը շարունակվում է․ Ոչ յուրային դատավորները շարունակում են ոսկորի պես մնալ իշխանության կոկորդում․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 13/09/2025 1 min read

Ոչ յուրային դատավորները շարունակում են ոսկորի պես մնալ իշխանության կոկորդում:

Հրապարակ թերթը գրել է․ Իրավապահ համակարգի մեր աղբյուրներից տեղեկացանք, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ուշադրության կենտրոնում է 2013 թվականից Վարչական դատարանի դատավոր Անի Հարությունյանը, որն ԱԱԾ նախկին փոխտնօրեն Գրիգոր Հարությունյանի դուստրն է, Քեթրինի Միհրանի քեռու աղջիկը, Սնանկության դատարանի դատավոր Տիգրան Փոլադյանի կինը: Տ. Փոլադյանը, հիշեցնենք, կալանավորված էր մեկ տարի` առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք վերցնելու մեղադրանքով, եւ այս տարվա սկզբին է ազատ արձակվել։

Հիմա էլ կինն է իրավապահների թիրախում: Թե կոնկրետ ինչ գործով, մեզ չհաջողվեց պարզել: Հիշեցնենք, որ 2022-ին Գլխավոր դատախազությունը միջնորդել էր ԲԴԽ-ին՝ դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու վերաբերյալ համաձայնություն տալու հարցով, Անի Հարությունյանին մեղադրում էին կեղծ հայտարարագիր լրացնելու համար:

Իսկ ամիսներ առաջ դատախազության՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը պահանջ է ներկայացրել դատարան՝ ՀՀ վարչական դատարանի դատավոր Անի Հարությունյանից եւ նրան փոխկապակցված անձանցից հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել 13 անշարժ գույք՝ Երեւանում, 1 անշարժ գույք՝ Կոտայքում, 3 անշարժ գույք՝ Վրաստանում:

«Հրապարակ». Վեթինգը շարունակվում է

Բաց մի թողեք

1 min read

Իլոն Մասկը նորից դարձել է աշխարհի ամենահարուստ մարդը

13/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հանդիպել են Արցախում․ Ադրբեջանական կողմի պահանջով, որոշել են սահմանազատումը շարունակել Սյունիքում

13/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հակոբ Արշակյանը շարքային ուսապարկ չէ

13/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանում մենինգոկոկային վարակից մահվան դեպք է արձանագրվել. ՀՎԿԱԿ

13/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իմ համբերությունը Պուտինի նկատմամբ սպառվում է, և արագ. Թրամփ

13/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ենթակայանի տարածքում հայտնաբերվել է 23-ամյա աշխատակցի դին

13/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ կստորագրվի խաղաղության պայմանագիրն, ըստ Հաքան Ֆիդանի

13/09/2025 infomitk@gmail.com