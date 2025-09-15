15/09/2025

Կոտայքի մարզպետի կինը՝ վարչապետի աշխատակազմում. ինչ ունեցվածք ունեն ամուսինները. Լուսանկար

15/09/2025

«Կոտայքի մարզպետ Ահարոն Սահակյանը պաշտոնի նշանակվել է 2021 թվականին, մինչ այդ նա եղել է Գառնի համայնքի ղեկավարը։

Armlur.am գրում է. Մինչեւ մարզպետ դառնալը նա ունեցել է համատեղ սեփականությամբ երկու հողամաս եւ բազմաբնակելի շենքում մեկ բնակարան միանձնյա սեփականությամբ, որը գտնվում է Նոր Նորքում և ձեռք է բերվել 2000 թվականին։ 2019 թվականին նա համատեղ սեփականությամբ ձեռք է բերել բնակարան Արաբկիր վարչական շրջանում։ Մարզպետ դառնալուց գրեթե 1 տարի անց նա ձեռք է բերել անհատական բնակելի տուն Գառնի համայնքում, որը, մեր տեղեկություններով, ժառանգություն է ստացել․ սակայն նշված մյուս անշարժ գույքերից ոչ մեկի ձեռքբերման եղանակը նշված չէ։

Սահակյանը նախորդ տարի, համաձայն 2024 թվականի գույքի, եկամուտների, ծախսերի և շահերի հայտարարագրի, ձեռք է բերել 14 հազար ԱՄՆ դոլար արժողությամբ Jeep մակնիշի մեքենա։

Նրա բանկային հաշիվների մնացորդը կազմել է 539 հազար դրամ, կանխիկ դրամական միջոցները կազմել են 10 մլն դրամ։

Ահարոն Սահակյանը 15 մլն 73 հազար դրամ տարեկան եկամուտ է հայտարարագրել, որը աշխատանքի վարձատրություն է եղել Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմից։

Սահակյանի ստացած վարկերի և փոխառությունների մայր գումարի մնացորդը հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմել է 16 մլն 617 հազար դրամ, որից 12 մլն 617 հազար դրամը բնակարանի հիփոթեքի մայր գումարի մնացորդն է։

Կոտայքի մարզպետի կնոջ` Ռոզա Ասատրյանի հայտարարագրից տեղեկանում ենք, որ նա աշխատում է 4 տարբեր տեղերում, սակայն մարզպետի հայտարարագրի համաձայն՝ կինն աշխատում է վարչապետի աշխատակազմում։

Հարց է առաջանում, թե ինչպես է Ռոզա Ասատրյանը միաժամանակ աշխատում վարչապետի աշխատակազմում, որտեղից ստացել է 1,1 մլն դրամ աշխատանքի վարձատրություն, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամում, որտեղից ստացել է 6,6 մլն դրամ աշխատանքի վարձատրություն, Գառնիի մանկապարտեզում, որտեղից վաստակել է 87 հազար դրամ,

«Ծաղկահովիտի առողջության կենտրոն» ՓԲԸ-ում, որտեղից ստացել է 1 մլն 21 հազար դրամ աշխատանքի վարձատրություն։

Մարզպետի կինը նաեւ քաղաքացիաիրավական այլ պայմանագրերից ստացված եկամուտ է ստացել Գառնիի համայնքապետարանի աշխատակազմից՝ 1,7 մլն դրամ։

Հարց է առաջանում, թե ինչպես մեկ անձը կարող է մի քանի պետական հիմնարկում աշխատել։ Նույնիսկ եթե պայմանագրային հիմունքներով է ծառայություն մատուցում, միևնույնն է անհասկանալի է, թե ինչպես է համատեղում դրանք»։

