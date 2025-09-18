ՔՊ-ականներն ադեկվատ չեն գնահատում ՀՀ-ի առջև կանգնած սպառնալիքները

«Օրերս ՀՀ արտաքին հետախուզության պետ Քրիստիննե Գրիգորյանն այսպիսի հայտարարություն է արել. «Մենք գնահատում ենք, որ այս պահին Հայաստանի նկատմամբ անվտանգային և ռազմական սպառնալիքները շատ ցածր են՝ համեմատած մի քանի ամիս, մի տարի առաջվա հետ»։
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. Անդրադառնալով այս հայտարարությանը՝ «Հանրապետության հրապարակ» տելեգրամյան ալիքը գրում է, որ քպականներն ադեկվատ չեն գնահատում ՀՀ-ի առջև կանգնած սպառնալիքները. «Փաշինյանն ու թիմը դիլետանտ մոտեցում ունեն թե՛ ներքին, թե՛ արտաքին քաղաքականության մեջ։ ՀՀ-ն Արցախի կորստից հետո ռազմական առումով դարձել է ավելի խոցելի։ Արցախը Հայաստանի ու հատկապես Սյունիքի վահանն էր։ Փաշինյանի կողմից Արցախը հանձնելուց հետո ՀՀ-ն աստիճանաբար վերածվում է failed state-ի՝ դեմոգրաֆիական, ռազմական, տնտեսական և անվտանգային առումներով»:
Հեղինակները նշում են, որ ՀՀ-ում ծնելիությունը գրեթե զրոյական է, արտագաղթը՝ բարձր, ռազմական առումով՝ ՔՊ-ն կրճատում է հայոց բանակը, տնտեսական առումով՝ չկան նոր աշխատատեղեր, արտաքին պարտքը 14 միլիարդ դոլար է, անվտանգային առումով՝ ՀՀ-ի անվտանգության հիմքը՝ հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական դաշինքն է եղել, որը Փաշինյանն ու ՔՊ-ն, սկսած 2018 թվականից, Արևմուտքի հրահանգով ծրագրված կազմաքանդում են։ ԱԽ քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էլ հայտարարել է, թե օգոստոսի 8-ը համապարփակ փոխեց ՀՀ-ի անվտանգային միջավայրը։ Ըստ հոդվածագրի, սա քպական քաղաքականության հերթական դիլետանտության արդյունքն է՝լոգիստիկան չի կարող ապահովել պետության, մասնավորաբար Սյունիքի անվտանգությունը. ՀՀ-ի անվտանգության երաշխավորը հզոր բանակն է, զարգացող տնտեսությունն ու ՀՀ-ՌԴ և ՀՀ-Իրան ռազմա-քաղաքական դաշինքները։
«Եթե Բաքուն ցանկանում է խաղաղություն, ապա ինչո՞ւ է ավելացնում ռազմական բյուջեն՝ գնում է նոր զինատեսակներ, Թուրքիայի, Իսրայելի և Պակիստանի հետ խորացնում է ռազմա-քաղաքական կապերը»,-հարց է բարձրացնում ալիքն ու նշում, որ Փաշինյանն ու թիմը չեն կարողանում ադեկվատ գնահատել ՀՀ-ի շուրջ ստեղծված պայթյունավտանգ իրավիճակը, իսկ երկրի ներսում սպասվում է սոցիալական պայթյուն՝ գնաճը չի դադարում, իսկ ՀՀ քաղաքացիների եկամուտները չեն աճում. «Եթե Փաշինյանն ու թիմը 2026 թվականին մնացին իշխանության, ՀՀ-ին սպասում է Արցախի ճակատագիրը»։
