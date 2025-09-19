Եվս մեկին հեռացրեց

ՀԷՑ-ի ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը եկած օրվանից սկսել է ազատել ցանցի երկարամյա, պրոֆեսիոնալ աշխատակիցներին:
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ Մեր տեղեկություններով՝ օրերս հերթական ազատման հրամանն է արձակվել` հեռացվել է ՀԷՑ-ի Սիսիանի տեղամասի երկարամյա պետ Ջիվանը, նրա փոխարեն նշանակվել է մոլի նիկոլական Ալիկ Մարտիրոսյանը։
Վերջինս էլ, ըստ տեղեկությունների, սկսել է աշխատանքից ազատել էլեկտրիկներին։ Ալիկ Մարտիրոսյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ նշանակվել է օգոստոսի 29-ին, իսկ ինչ վերաբերում է ազատումներին, ապա․ «Ամեն մարդ իր դիմումների համաձայն է ազատվում, երկար զրուցում ենք, փորձում եմ պատճառը հասկանալ։
Երկու հոգի՝ ամուսիններ, դիմում են ներկայացրել, կնոջը նույնիսկ չենք էլ տեսել երբեք, շատ երկար խոսել եմ ամուսնու հետ, շատ լավ աշխատող է եղել ամուսինը, մարդը չի ուզում աշխատի, ի՞նչ ասեմ, ես ոչ մեկին չեմ ազատում, ով գրում է՝ իր ցանկությամբ է»։ Ինչ վերաբերում է իր նիկոլական լինելուն, ՔՊ-ին աջակցելուն, ասաց․ «Պետականամետ եմ, անկուսակցական եմ, երբեւէ որեւէ կուսակցական շարքերում չեմ եղել»։
Բաց մի թողեք
Փաշինյանի «Իրական Հայաստան»-ը ֆոտոշոփով սարքածն է․ Նահապետյան
Հայաստանը Թուրքիայի հաջորդ պահանջն է կատարում
Կարո՞ղ էիք պատկերացնել, որ երկրի ղեկավարի բրիֆինգի ժամանակ լրագրողը նրան հարց ուղղի․ «Ճի՞շտ է, որ Դուք գործակալ եք` «Շակալ» կեղծանունով»