20/09/2025

Արցախի երեք քաղաքապետերից երկուսի դատը շարունակվում է․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 20/09/2025 1 min read

Արցախի հայաթափման երկրորդ տարելիցին պարզեցինք, որ ՀՀ դատարաններում շարունակվում են Ստեփանակերտի նախկին քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանի եւ Ասկերանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Շամիրյանի դատավարությունները: Շամիրյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա կազմակերպել է «հավաքին մասնակցելու նպատակով այլ անձանց նյութապես շահագրգռելը»:

Հրապարակ թերթը գրել է․ Նա 1 տարի գտնվել է տնային կալանքի տակ, որից հետո նրա նկատմամբ վարչական հսկողություն է կիրառվել, իսկ վերջերս այն փոխվել է ավելի մեղմ խափանման միջոցով՝ ստորագրությամբ չբացակայելու վերաբերյալ: Ստեփանակերտի նախկին քաղաքապետի նկատմամբ Երեւանի քրեական դատարանի դատավոր Դավիթ Բալայանը խափանման միջոցը վերացրել է, բայց դատավարությունը դեռ շարունակվում է: «Ամիսը մեկ նիստ ենք անում, մոտենում ենք ավարտին: Այս գործով 5 մեղադրյալ կա»,- ասում է Դավիթ Սարգսյանի պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը:

Հիշեցնենք․ Դավիթ Սարգսյանը եւ ավագանու 5 անդամները մեղադրվում են մի շարք բեռնաուղեւորատար ավտոմեքենաներ «անհիմն օտարելու», այլ կերպ ասած՝ դրանք թշնամուն չհանձնելու փոխարեն Հայաստան տեղափոխելու եւ տեղափոխող անձանց հատկացնելու մեջ։ Մարտակերտի նախկին քաղաքապետ Միշա Գյուրջյանի մեղադրանքը կարճվել է, նա արդարացվել է՝ մեզ հայտնեց Գյուրջյանի պաշտպան Արսեն Բաբայանը:

Հիշեցնենք․ Արցախի նախկին քաղաքապետերին մեղադրանքներ էին առաջադրվել անցյալ տարվա մայիսին, երբ նրանք մյուս տեղահանված արցախցիների հետ մասնակցում էին վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր հավաքներին: Նախկին քաղաքապետերին մեղադրում էին քաղաքապետարանին պատկանող գույքին խարդախությամբ տիրանալու մեջ: Մասնավորապես, Միշա Գյուրջյանին մեղադրում էին քաղաքապետարանին պատկանող ավտոմեքենան յուրացնելու, փաստաթղթերը կեղծելու մեջ: 2010 թվականի արտադրության «Շեւրոլետը», որն արժեր 1 մլն դրամից քիչ ավելի, Գյուրջյանը բերել էր Մարտակերտից՝ թողնելով այնտեղ անձնական ավտոմեքենան: Քրեական հետապնդումը դադարեցնելու որոշման մեջ գրված է, որ Գյուրջյանը չէր կարող մեքենայի տեխզննություն անցկացնել Հայաստանում, քանի որ այն բերվել էր ԼՂՀ-ից եւ Հայաստանում հաշվառված չէր: Գյուրջյանը 2 անգամ տուգանվել է տեխզննում չունենալու համար, ուստի Մարտակերտի ավագանին  5 հոգանոց կազմով հավաքվել եւ մեքենան Գյուրջյանին նվիրաբերելու մասին որոշում է ընդունել, իսկ Գյուրջյանն ավտոմեքենան ծառայեցրել է տեղահանվածների կարիքներին:

«Ի դեպ, այս գործով հենց առաջին օրերին էի հերքել փաստաթղթերի կեղծման մեղադրանքը։ Ոստիկանությունից ստացել էի պարզաբանում, որը հերքում էր ամբողջը, բայց մեկ ամիս Միշա Գյուրջյանը մնաց բանտում, մեկ ամիս էլ՝ տնային կալանքում, իմ բողոքը կալանքի դեմ վերաքննիչը բավարարել էր: Լավ է, գոնե վերաքննիչում մեկ-մեկ լինում են նորմալ դատավորներ: Այն էլ զուտ այն պատճառով, որ վերաքննիչի նախագահ Ռշտունին խիստ պահպանում էր էլեկտրոնային մակագրումների կանոնը»,- ասում է Արսեն Բաբայանը:

«Հրապարակ»․Արցախի 3 քաղաքապետերից երկուսի դատը շարունակվում է

Բաց մի թողեք

1 min read

ՀՀ իշխանությունների կեցվածքը ողջ քրիստոնեական աշխարհի վրա սարսափելի տպավորություն է թողնում

20/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԲԴԽ-ն մաքրում է Կարեն Անդրեասյանի հետքերը

20/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ն փորձում է իր ճանապարհից հեռացնել բոլոր նրանց, ովքեր պոտենցիալ վտանգ են ներկայացնում

20/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

#Ուղիղ․ ՔՊ համագումարն է ՄՀՀ-ում, ինչ սպասել․ Տեսանյութ

20/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մի քանի անգամ եմ կարդացել, որպեսզի հավատամ կարդացածիս. Մարգարյանը՝ ԱԱԾ պատվիրակության Բաքու մեկնելու մասին. Մարգարյան

20/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրահանձնաժողովը հաստատել է ՌԴ-ի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթը

20/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսական երեք կործանիչ խախտել է Էստոնիայի օդային սահմանը, շարժվել դեպի մայրաքաղաք Տալլին

20/09/2025 infomitk@gmail.com