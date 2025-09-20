20/09/2025

Քեթրինի Միհրանի կադրին տանում են Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 20/09/2025 1 min read

ՔՊ-ն Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում առաջադրելու է արդարադատության նախարարի նախկին տեղակալ Լևոն Բալյանին։

Հրապարակ թերթը գրել է․ ԿԿՀ-ում կատակում են, որ Բալյանը բազմաչարչար գերբը հիմա էլ իրենց մոտ է բերելու։ Դեռեւս անցած տարի, երբ Բալյանն ազատվեց արդարադատության նախարարի տեղակալի պաշտոնից, նախարարության մեր աղբյուրները պատմել էին, որ նա իր հետ տարել է կաբինետում փակցրած ՀՀ գերբը:

Այն Բալյանի համար յուրօրինակ թալիսման է․ պաշտոնից պաշտոն տեղափոխվելիս իր հետ տանում է այդ գերբը։ Բալյանը նախկինում ԴԱՀԿ-ում է նաեւ աշխատել, Միհրան Պողոսյանի՝ Քեթրինի Միհրանի կադրերից է, արդարադատության փոխնախարար նշանակվելով, մի շարք պաշտոններում նշանակումներ էր արել, որոնցից ոմանք, ըստ ներքին խոսակցությունների, դարձան Գրիգոր Մինասյանի ազատման պատճառը։

Խոսքը Պրոբացիայի ծառայության նախկին պետ Արման Նիկոյանի, Քրեակատարողական ծառայության պետ Ամբակում Գրիգորյանի մասին է, որոնց հեղափոխականները համարում էին օտար՝ նախկիններից մնացած բալաստ։

Հիշեցնենք, որ ԿԿՀ-ն Հայկուհի Հարությունյանից հետո նախագահ չունի, այդ պաշտոնում հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունները ժամանակավոր իրականացնում է Մարիամ Գալստյանը։

«Հրապարակ». Հիմա էլ գերբը տանելու է ՀԿԿ

Բաց մի թողեք

1 min read

ՀՀ իշխանությունների կեցվածքը ողջ քրիստոնեական աշխարհի վրա սարսափելի տպավորություն է թողնում

20/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԲԴԽ-ն մաքրում է Կարեն Անդրեասյանի հետքերը

20/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ն փորձում է իր ճանապարհից հեռացնել բոլոր նրանց, ովքեր պոտենցիալ վտանգ են ներկայացնում

20/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

#Ուղիղ․ ՔՊ համագումարն է ՄՀՀ-ում, ինչ սպասել․ Տեսանյութ

20/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մի քանի անգամ եմ կարդացել, որպեսզի հավատամ կարդացածիս. Մարգարյանը՝ ԱԱԾ պատվիրակության Բաքու մեկնելու մասին. Մարգարյան

20/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրահանձնաժողովը հաստատել է ՌԴ-ի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթը

20/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսական երեք կործանիչ խախտել է Էստոնիայի օդային սահմանը, շարժվել դեպի մայրաքաղաք Տալլին

20/09/2025 infomitk@gmail.com