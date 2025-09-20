20/09/2025

ՔՊ վարչության կազմի ընտրությունները կրկին կեղծվո՞ւմ են

infomitk@gmail.com 20/09/2025 1 min read

ՔՊ վարչության ընտրությունը նախորդի պես այս անգամ էլ կարծես թե հարթ չի անցել եւ կեղծիք է տեղի ունեցել.

Հրապարակ թերթի տեղեկություններով՝ հաշվարկի վերջին փուլում պարզվել է, որ ընտրական պատվիրակների թվից ավելի մեծ թվով քվեաթերթիկներ են հայտնաբերվել։

Իհարկե, ՔՊ-ն սրան կտա տեխնիկական խոտան անվանումը, ասելով, որ հաշվարկը օնլայն է իրականացվում, սակայն դա իրավիճակը չի փրկում։ Շուրջ երկու ժամ է՝ ՔՊ-ից տվյաներ չեն հաղորդում, պատգամավորներն էլ ընդհատակ են անցել։

ՀԳ․ Լուրը պատրաստ էր, երբ ՔՊ-ից պաշտոնապես հայտնեցին․ «ՔՊ Վարչության, Վարչության նախագահի, Վերահսկող հանձնաժողովի անդամների ընտրությունների քվեաթերթիկների նախնական էլեկտրոնային հաշվարկը ավարտվել է։ Ներկայումս նախատեսված կարգով, նախնական արդյունքները արձանագրելու համար տեղի է ունենում քվեաթերթիկների ձեռքով հաշվարկ»։

Սա եւս վկայում է,որ էլեկտրոնային հաշվարկը արժանահավատ չէ ՔՊ-ական մեծամասնության համար։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բայց ի՞նչ է սովորելու ՔԿ նախագահը չինացիներից, երբ Չինաստանում ՔԿ չկա

20/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ ռազբորկա, կրակոցներ, ծեծռտուք Հաղարծինում, կա վիրավոր

20/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Շիշ բռնողի կնոջ բնակարանը վաճառում են աճուրդով․ Լուսանկար

20/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

2018 թ․ ընտրություններին ինքն ու իր ուսապարկերն էին «հետևիցս ընկած», որ իրենց օգնեմ «փրկել հայրենիքը»․ Ջուլֆալակյան

20/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ վարչության կազմի ընտրությունները կրկին կեղծվո՞ւմ են

20/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրավապահները մեկնել են հիվանդանոցներ. ինչ է կատարվել Հասրաթյան փողոցում, կրակոցներից հետո ինչեր են հայտնաբերվել. մանրամասներ

20/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեպտեմբերի 21-ի աստղագուշակ․ Ուշադիր եղեք օրվա վերջին ծագած գաղափարներին:

20/09/2025 infomitk@gmail.com