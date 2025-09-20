ՔՊ վարչության կազմի ընտրությունները կրկին կեղծվո՞ւմ են

ՔՊ վարչության ընտրությունը նախորդի պես այս անգամ էլ կարծես թե հարթ չի անցել եւ կեղծիք է տեղի ունեցել.
Հրապարակ թերթի տեղեկություններով՝ հաշվարկի վերջին փուլում պարզվել է, որ ընտրական պատվիրակների թվից ավելի մեծ թվով քվեաթերթիկներ են հայտնաբերվել։
Իհարկե, ՔՊ-ն սրան կտա տեխնիկական խոտան անվանումը, ասելով, որ հաշվարկը օնլայն է իրականացվում, սակայն դա իրավիճակը չի փրկում։ Շուրջ երկու ժամ է՝ ՔՊ-ից տվյաներ չեն հաղորդում, պատգամավորներն էլ ընդհատակ են անցել։
ՀԳ․ Լուրը պատրաստ էր, երբ ՔՊ-ից պաշտոնապես հայտնեցին․ «ՔՊ Վարչության, Վարչության նախագահի, Վերահսկող հանձնաժողովի անդամների ընտրությունների քվեաթերթիկների նախնական էլեկտրոնային հաշվարկը ավարտվել է։ Ներկայումս նախատեսված կարգով, նախնական արդյունքները արձանագրելու համար տեղի է ունենում քվեաթերթիկների ձեռքով հաշվարկ»։
Սա եւս վկայում է,որ էլեկտրոնային հաշվարկը արժանահավատ չէ ՔՊ-ական մեծամասնության համար։
Բաց մի թողեք
Բայց ի՞նչ է սովորելու ՔԿ նախագահը չինացիներից, երբ Չինաստանում ՔԿ չկա
Մեծ ռազբորկա, կրակոցներ, ծեծռտուք Հաղարծինում, կա վիրավոր
Շիշ բռնողի կնոջ բնակարանը վաճառում են աճուրդով․ Լուսանկար