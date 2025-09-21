21/09/2025

ՊՆ-ում անկախության տարեդարձն անգամ սուգ են համարում․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 21/09/2025 1 min read

Էջմիածնի նախկին փոխքաղաքապետ, Արմավիրի մարզպետի խորհրդական Արսեն Պետրոսյանին Պաշտպանության նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի առթիվ պատվոգրով է պարգևատրել։ 

Հրապարակ թերթը գրել է․ Մի կողմ թողնենք այն, թե ինչու պետք է մարզպետի խորհրդականն անկախության տոնի առթիվ պարգևատրվի, եթե դրա մեջ ավանդ չունի, հակառակը` միացել է անկախությունը հայ ժողովրդի ձեռքից խլողների բանակին, ուշագրավն այստեղ ՊՆ-ի պատվոգրի տեքստն է։

«…ՀՀ անկախության 34-րդ տարելիցի կապակցությամբ»:

Սրանք անկախության տարեդարձն անգամ սուգ են համարում կամ էլ այնքան անգրագետ են, որ չգիտեն` «տարելից» բառն օգտագործվում է սգո օրերի մասին, իսկ տարեդարձ բառը` տոները նշելու համար։

Բաց մի թողեք

1 min read

ՔՊ վարչության կազմի ընտրությունները կրկին կեղծվո՞ւմ են

20/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բայց ի՞նչ է սովորելու ՔԿ նախագահը չինացիներից, երբ Չինաստանում ՔԿ չկա

20/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ ռազբորկա, կրակոցներ, ծեծռտուք Հաղարծինում, կա վիրավոր

20/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրամիությունը չի կատարելու Թրամփի պահանջը․ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն

21/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Անկախությունը վտանգված է, ժամանակն է ոչ միայն շնորհավորել Անկախության տոնը, այլև թիկունք կանգել. Զուրաբյան

21/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Տուն, գառաժ, կին, զոքանչ, փող` թողեցի ու եկա… Մասիսը կանչեց․ Արմեն Դարբինյան

21/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հաղթանակող Հայաստանն այլընտրանք չունի … Չարիքից ազատագրված և անեծքազերծ Հայաստան․ Բագրատ Սրբազան

21/09/2025 infomitk@gmail.com