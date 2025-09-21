ՊՆ-ում անկախության տարեդարձն անգամ սուգ են համարում․ Լուսանկար

Էջմիածնի նախկին փոխքաղաքապետ, Արմավիրի մարզպետի խորհրդական Արսեն Պետրոսյանին Պաշտպանության նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի առթիվ պատվոգրով է պարգևատրել։
Հրապարակ թերթը գրել է․ Մի կողմ թողնենք այն, թե ինչու պետք է մարզպետի խորհրդականն անկախության տոնի առթիվ պարգևատրվի, եթե դրա մեջ ավանդ չունի, հակառակը` միացել է անկախությունը հայ ժողովրդի ձեռքից խլողների բանակին, ուշագրավն այստեղ ՊՆ-ի պատվոգրի տեքստն է։
«…ՀՀ անկախության 34-րդ տարելիցի կապակցությամբ»:
Սրանք անկախության տարեդարձն անգամ սուգ են համարում կամ էլ այնքան անգրագետ են, որ չգիտեն` «տարելից» բառն օգտագործվում է սգո օրերի մասին, իսկ տարեդարձ բառը` տոները նշելու համար։
