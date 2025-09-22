22/09/2025

Վահագն Արսենյանը կդառնա Վայոց Ձորի մարզպետ

infomitk@gmail.com 22/09/2025 1 min read

Ջերմուկ համայնքի ղեկավար Վահագն Արսենյանը կդառնա Վայոց Ձորի մարզպետ։

Ըստ հավաստի աղբյուրների, Վայոց Ձորի ներկայիս մարզպետ Կոլյա Միքայելյանը պաշտոնանկ կարվի։

