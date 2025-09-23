Փաշինյանը թույլ չի տա, որ մրցակիցներ «աճեն»

Չնայած Նիկոլ Փաշինյանը համագումարի ընդմիջմանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում վստահեցնում էր, որ թիմում կան բազմաթիվ վարչապետի թեկնածուներ՝ «5-6 ֆավորիտներ», սակայն վարչության նախագահի ընտրությունների արդյունքներից պարզ է դառնում, որ նա միանձնյա է ղեկավարում ոչ միայն երկիրը, այլեւ՝ կուսակցությունը եւ թույլ չի տալիս, որ մրցակիցներ «աճեն»:
Հրապարակ թերթը գրել է․ Իսկ ՔՊ նախագահի ընտրությունը եղել է հետեւյալ սկզբունքով․ վարչության անդամի ընտրության քվեաթերթիկի ներքեւի մասում դաշտ է հատկացված եղել, որ ընտրիչները նշեն, թե ում են տեսնում վարչության նախագահի պաշտոնում։ 917 ընտրողից 758-ը քվեարկել է Փաշինյանի օգտին, մոտավորապես 200-ը նրան չի նշել:
Հաջորդը ՏԿԵ նախարար Դավիթ Խուդաթյանն է, որին որպես նախագահի թեկնածու,10 հոգի է նշել, ապա՝ Գեւորգ Պապոյանը (9 ձայն), Սուրեն Պապիկյանը՝ 8, Արսեն Թորոսյանը` 7, Հայկ Սարգսյանը` 6, Ռոմանոս Պետրոսյանը` 5, Ալեն Սիմոնյանը` 3։
Բաց մի թողեք
«Շարունակում եմ սպասել Լևոնիս և ապրել մյուս տղայիս՝ Դավիթիս համար». մայոր Լևոն Ավետիսյանն անմահացել է հոկտեմբերի 12-ին Սարինշենի մատույցներում՝ մարտական հատուկ խնդիր կատարելու ժամանակ. Լուսանկարներ
Արևմուտքում էլ շատ լավ տեսնում են, թե ինչ «բողկեր է ցանում» օրվա իշխանությունը. Լուսանկար
Իրավապահների հաշվարկները չարդարացան. Սամվել Կարապետյանը խցում միայնակ է մնացել. Լուսանկար