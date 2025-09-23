23/09/2025

Փաշինյանը թույլ չի տա, որ մրցակիցներ «աճեն»

infomitk@gmail.com 23/09/2025 1 min read

Չնայած Նիկոլ Փաշինյանը համագումարի ընդմիջմանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում վստահեցնում էր, որ թիմում կան բազմաթիվ վարչապետի թեկնածուներ՝ «5-6 ֆավորիտներ», սակայն վարչության նախագահի ընտրությունների արդյունքներից պարզ է դառնում, որ նա միանձնյա է ղեկավարում ոչ միայն երկիրը, այլեւ՝ կուսակցությունը եւ թույլ չի տալիս, որ մրցակիցներ «աճեն»:

Հրապարակ թերթը գրել է․ Իսկ ՔՊ նախագահի ընտրությունը եղել է հետեւյալ սկզբունքով․ վարչության անդամի ընտրության քվեաթերթիկի ներքեւի մասում դաշտ է հատկացված եղել, որ ընտրիչները նշեն, թե ում են տեսնում վարչության նախագահի պաշտոնում։ 917 ընտրողից 758-ը քվեարկել է Փաշինյանի օգտին, մոտավորապես 200-ը նրան չի նշել:

Հաջորդը ՏԿԵ նախարար Դավիթ Խուդաթյանն է, որին որպես նախագահի թեկնածու,10 հոգի է նշել, ապա՝ Գեւորգ Պապոյանը (9 ձայն), Սուրեն Պապիկյանը՝ 8, Արսեն Թորոսյանը` 7, Հայկ Սարգսյանը` 6, Ռոմանոս Պետրոսյանը` 5, Ալեն Սիմոնյանը` 3։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Շարունակում եմ սպասել Լևոնիս և ապրել մյուս տղայիս՝ Դավիթիս համար». մայոր Լևոն Ավետիսյանն անմահացել է հոկտեմբերի 12-ին Սարինշենի մատույցներում՝ մարտական հատուկ խնդիր կատարելու ժամանակ. Լուսանկարներ

23/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արևմուտքում էլ շատ լավ տեսնում են, թե ինչ «բողկեր է ցանում» օրվա իշխանությունը. Լուսանկար

23/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրավապահների հաշվարկները չարդարացան. Սամվել Կարապետյանը խցում միայնակ է մնացել. Լուսանկար

23/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

#Ուղիղ․ Ժողովրդավարության հայկական ֆորումը. Տեսանյութ

23/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Շրջադարձային․ ԵՄ ևս 5 պետություններ ճանաչեցին Պաղեստինը

23/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշխարհաքաղաքական ի՞նչ ազդակ և որտեղի՞ց է ստացել Իլհամ Ալիևը

23/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Օրերս ակտիվացած էջը սուտ է տարածում. ՀՀ-ում տաքսի ծառայությունը միայն էլեկտրոմոբիլներով մատուցելու որոշում չկա

23/09/2025 infomitk@gmail.com