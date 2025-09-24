24/09/2025

Ինչ է պատմում uպանված ոստիկանի հայրը. ինչ է տեսել տեսանյութում

infomitk@gmail.com 24/09/2025 1 min read

Գիշերը կրակոցների հետևանքով մահացել են Փարաքար համայնքապետ Վոլոդյա Գրիգորյանը և քրեական ոստիկան Կարեն Աբրահամյանը։

ArmLur.am-ը տեղեկացավ, որ սպանված Կարեն Աբրահամյանը ունի երկու անչափահաս երեխա։ Նա մոտ ութ տարի աշխատել է քրեական ոստիկանությունում և եղել է Վոլոդյա Գրիգորյանի մտերմ ընկերներից։

ArmLur.am-ը զրուցել է Կարեն Աբրահամյանի հայրիկի հետ։

Քնար Մանուկյան, Հովսեփ Հովսեփյան

Մանրամասները՝ տեսանյութում․ 

