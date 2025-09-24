Ինչ է պատմում uպանված ոստիկանի հայրը. ինչ է տեսել տեսանյութում

Գիշերը կրակոցների հետևանքով մահացել են Փարաքար համայնքապետ Վոլոդյա Գրիգորյանը և քրեական ոստիկան Կարեն Աբրահամյանը։
ArmLur.am-ը տեղեկացավ, որ սպանված Կարեն Աբրահամյանը ունի երկու անչափահաս երեխա։ Նա մոտ ութ տարի աշխատել է քրեական ոստիկանությունում և եղել է Վոլոդյա Գրիգորյանի մտերմ ընկերներից։
ArmLur.am-ը զրուցել է Կարեն Աբրահամյանի հայրիկի հետ։
Քնար Մանուկյան, Հովսեփ Հովսեփյան
Մանրամասները՝ տեսանյութում․
Բաց մի թողեք
Լևոն Տեր-Պետրոսյանին չի դիմավորում, իսկ Աննա Հակոբյանի առաջ խոնարհվում է
Առջևում անձրևներ են, իսկ թափուկի տրամադրումը սոցիալապես անապահով ընտանիքներին դեռ չի սկսվել
«Սրտիս կեսը չկա, բայց ապրում եմ». պայմանագրային զինծառայող Մելիք Մամիկոնյանն անմահացել է սեպտեմբերի 29-ին Օմարի լեռներում. Լուսանկարներ