24/09/2025

Լևոն Տեր-Պետրոսյանին չի դիմավորում, իսկ Աննա Հակոբյանի առաջ խոնարհվում է

infomitk@gmail.com 24/09/2025 1 min read

Այսօր առավոտյան ժամը 10-ից Մատենադարանում միջազգային գիտաժողով է մեկնարկել՝ նվիրված ՀՀ առաջին նախագահ Լեւոն Տեր-Պետրոսյանի 80-ամյակին։

Հրապարակ թերթը գրել է․ Մեծ թվով հյուրեր, Տեր-Պետրոսյանի համակիրներ են մասնակցում, արտերկրից նույնպես գիտնականներ են ժամանել։ Մասնակցում է նաեւ ՀՀ առաջին նախագահը։

Գիտաժողովի մասնակիցներից մեկը մեզ փոխանցեց ներկաների տարակուսանքը՝ Մատենադարանի տնօրեն Արա Խզմալյանը չի բարեհաճել ոչ դիմավորել նախկին նախագահին, ոչ ներկա գտնվել, ոչ ողջույնի խոսք ասել։

Սա այն տնօրենն է, որը ոչ միայն Տեր-Պետրոսյանի երկարամյա աշխատավայրը՝ Մատենադարանն է ղեկավարում, այլեւ Հանրային խորհրդի նախագահ է։

Հիշեցնենք, որ Խզմալյանը Մատենադարանի աստիճանների վրա է դիմավորում Նիկոլ Փաշինյանի կնոջը՝ Աննա Հակոբյանին, որը պարբերաբար հավաքույթներ է կազմակերպում Մատենադարանի դահլիճում։

Արեգ Մարգարյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Առջևում անձրևներ են, իսկ թափուկի տրամադրումը սոցիալապես անապահով ընտանիքներին դեռ չի սկսվել

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Սրտիս կեսը չկա, բայց ապրում եմ». պայմանագրային զինծառայող Մելիք Մամիկոնյանն անմահացել է սեպտեմբերի 29-ին Օմարի լեռներում. Լուսանկարներ

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշոտ Փաշինյանը երեկ երկրորդ անգամ «հանձնվեց» հոր կողմից

24/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բորիս Ավագյանի փատաբանը հայտարարել է, որ չի հավատում ինքնաuպանության վարկածին

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բացառիկ տեսանյութ․ Ինչպես է տեղի ունեցել Վալոդյա Գրիգորյանի սպանությունը

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հակամարտությունն ավարտվել է, շնորհակալություն Թրամփին․ Հիքմեթ Հաջիև

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վալոդյան համեստ, բայց ուժեղ տղա էր, ու դա ՔՊ -ի համար խնդիր էր

24/09/2025 infomitk@gmail.com