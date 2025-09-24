Կապանի օդանավակայանը դադարեցնում է աշխատանքը․ Լուսանկար

Կապանի օդանավակայանը չորս ամսով կկանգնի` դադարեցվում են Կապան-Երեւան թռիչքները: Պաշտոնապես մեկնաբանում են, որ օդանավը կանգնեցնում են տեխնիկական վերազինման, վեցամսյա շահագործումից հետո դա պարտադիր պահանջ է, իսկ երկրորդ՝ փոխարինող օդանավ չկա:
«Հրապարակ» օրաթերթը գրում է․ Սա կասկածների տեղիք է տվել, ոմանք կարծում են՝ գուցե սա Ալիեւի հերթական պահանջն է, որ Փաշինյանը խոնարհաբար կատարում է, բայց ԶՊՄԿ-ից, որին պատկանում է ինքնաթիռը մեզ վստահեցրին, որ այս ամենը որևէ կապ չունի ադրբեջանական պահանջի հետ, նշեցին, որ սա հերթական վերազինումն է, որը պարբերաբար՝ մի քանի ամիսը մեկ տեղի է ունենում:
Հիշեցնենք, որ առաջին անգամ Երեւան-Կապան թռիչքը կատարվել է երկու տարի առաջ` 2023-ի օգոստոսի 21-ին:
Բաց մի թողեք
«Սրտիս կեսը չկա, բայց ապրում եմ». պայմանագրային զինծառայող Մելիք Մամիկոնյանն անմահացել է սեպտեմբերի 29-ին Օմարի լեռներում. Լուսանկարներ
Աշոտ Փաշինյանը երեկ երկրորդ անգամ «հանձնվեց» հոր կողմից
Տեր-Պետրոսյանին խոցելն այս մարդու համար, փաստորեն, ավելի կարեւոր է, քան սեփական պետությունը