24/09/2025

ՀՅԴ-ն դատարան է դիմել․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 24/09/2025 1 min read

Սեպտեմբերի 22-ին ՀՅԴ-ն զրպարտության եւ վիրավորանքի մի քանի հայց է ներկայացրել նիկոլական գործիչների՝ ՔՊ-ական պատգամավոր Լուսինե Բադալյանի, էկոնոմիկայի նախարար Գեւորգ Պապոյանի եւ «Հանրապետություն» կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի դեմ:

Հրապարակ թերթը գրել է․ ՀՅԴ շահերը ներկայացնող փաստաբան Հովհաննես Խուդոյանն ասաց, որ նրանք Ղարաբաղի կորուստը փորձել են Դաշնակցությանը մեղսագրել:

Լուսինե Բադալյանը սեպտեմբերի 10-ին armtimes.com կայքին տված հարցազրույցում հայտարարել է. «Եվս մեկ անգամ եմ ուզում հարցնել՝ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթն ունե՞ր դրական կողմեր, իսկապե՞ս, Դաշնակցություն կուսակցությունը չէ՞ր, որ Արարատ Միրզոյանի սպանության փորձը կազմակերպել էր, Դաշնակցությունը չէ՞ր, որ ԱԺ ներխուժել էին նոյեմբերի 9-ի գիշերը, Դաշնակցությունը չէ՞ր, որ կազմակերպել էր կառավարությունը, ինչպես նաեւ կառավարական ամառանոց ․․․ էդ ամբողջ ջարդուփշուրները, Դաշնակցություն կուսակցությունը չէ՞ր կամ ընդդիմադիր մնացած ուժերը չէի՞ն, որոնք որ ընկած՝ փնտրում էին իշխանության վերնախավին՝ գլխատելու համար, նոյեմբերի 9-ին ստորագրած փաստաթղթի համար»:

Գեւորգ Պապոյանն էլ օգոստոսի 21-ին նույն կայքի հետ տեսազրույցում ասել էր. «Եթե նոյեմբերի 9-ը լավն էր, ինչո՞ւ էին ՀՅԴ-ՀՀԿ-ականները ջարդում շենքերը, գողանում ոսկեղեն»: Իսկ Արամ Սարգսյանն օգոստոսի 27-ին Factor.am-ում ասել էր. «Իրենց դաշնակցականը չէ՞ր, որ Եվլախում բանակցում էր, բանակցեց, տեսանք՝ ինչ ստացվեց, իրենց դաշնակցականը չէ՞ր, որ Ալիեւի առաջարկները` դրանից առաջ Բաքու գնալու, բանակցելու, մերժեց, իրենք էին, չէ՞: Բա բանակցեիք, ժամանակին բանակցեիք»:

Լուլուից ՀՅԴ-ն 3 մլն դրամ է պահանջում՝ որպես զրպարտության հետեւանքով կրած ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում, Գեւորգ Պապոյանից` 3 մլն, որից 2 մլն-ն՝ զրպարտության, 1 մլն-ն՝ վիրավորանքի համար, Արամ Սարգսյանից՝ 3 մլն դրամ:

«Հրապարակ». ՀՅԴ-ն դատարան է դիմել

Բաց մի թողեք

1 min read

«Սրտիս կեսը չկա, բայց ապրում եմ». պայմանագրային զինծառայող Մելիք Մամիկոնյանն անմահացել է սեպտեմբերի 29-ին Օմարի լեռներում. Լուսանկարներ

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշոտ Փաշինյանը երեկ երկրորդ անգամ «հանձնվեց» հոր կողմից

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Տեր-Պետրոսյանին խոցելն այս մարդու համար, փաստորեն, ավելի կարեւոր է, քան սեփական պետությունը

24/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

#ՈՒՂԻՂ. Սպшնվել է ընդդիմադիր համայնքապետ Վոլոդյա Գրիգորյանը. ի՞նչ է կատարվում Մերձավանում

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մերձավանի կրակոցների վայրում կան տեսախցիկներ, որոնց ձայնագրություններն առգրավվել են. կրակողը դիմել է փախուստի

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ միջամտություն է ծրագրում Ռուսաստանը «Թրամփի ուղու» նախագծին

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վտանգը չի անցել, ՌԴ 5 օդանավակայաններ փակվել են

24/09/2025 infomitk@gmail.com