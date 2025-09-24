Փաշինյանն իր անվտանգության համար ՊՊԾ կանանց հանդիսատես է դարձրել Արմավիրում

Պատերազմից հետո Նիկոլ Փաշինյանի վախերն օրեցօր աճում են: Դրա վկայությունն է նախ այն, որ նորանոր անվտանգային միջոցառումներ են ձեռնարկվում նրա անձի պահպանության համար, եւ անգամ կուսակցական հավաքներին եթե նա մասնակցում է, զննում են նրա թիմակիցներին, հեռախոսներն են հավաքում:
Հրապարակ թերթը գրել է․ Իսկ նրա անվտանգության աշխատակիցների թիվն աճում է երկրաչափական պրոգրեսիայով: ԱԺ ժամանելիս, օրինակ, մի ամբողջ գումարտակ է բերվում, մի քանիսը նրա հետ մտնում են անգամ դահլիճ։
Ժողովրդի մեջ նախկինում ազատ քայլող Փաշինյանը եթե ցուցադրական զբոսանքի է ելնում` ռիլեր նկարելու, ապա նրան տասնյակ թիկնապահներ են ուղեկցում` քաղաքացիական հագուստով:
Իսկ կիրակի օրը Արմավիրի հրապարակում Ֆեստիվառին մասնակցելիս Փաշինյանի թիկունքում ՊՊԾ տղաների փոխարեն քաղաքացիական հագուստով ՊՊԾ աշխատակից կանայք էին շարվել, որոնցից մի քանիսը նաեւ ԱԺ-ում են ծառայություն իրականացնում։
Հավանաբար, Փաշինյանը կարծում է, որ այդպես ավելի աննկատ կլինի իրեն պահպանողների բանակը, եւ կին թիկնապահները որպես հիացած ժողովուրդ կընկալվեն:
Բաց մի թողեք
«Սրտիս կեսը չկա, բայց ապրում եմ». պայմանագրային զինծառայող Մելիք Մամիկոնյանն անմահացել է սեպտեմբերի 29-ին Օմարի լեռներում. Լուսանկարներ
Աշոտ Փաշինյանը երեկ երկրորդ անգամ «հանձնվեց» հոր կողմից
Տեր-Պետրոսյանին խոցելն այս մարդու համար, փաստորեն, ավելի կարեւոր է, քան սեփական պետությունը