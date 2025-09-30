«Արթիկում» դեբոշ է եղել. Դատապարտյալները ծեծի են ենթարկել բերդի աշխատակից Անդրանիկ Համբարյանին

Մեր տեղեկություններով, մի քանի օր առաջ «Արթիկ» ՔԿՀ-ում «դեբոշ» է եղել, որն ավարտվել է ծեծկռտուքով:
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ Դատապարտյալները ծեծի են ենթարկել բերդի աշխատակից Անդրանիկ Համբարյանին, որը նախատել է նրանցից մեկին` իրեն այցելած բուժքրոջ հետ անհարգալից շփվելու համար: Սկսվել է լեզվակռիվ, բանտարկյալը հարձակվել է աշխատակցի վրա, որից հետո կապ են տվել ու զոն մտցրել տասնյակ աշխատակիցների: Դատապարտյալներն էլ են ներքաշվել, վնասվել է ռեժիմի պետի տեղակալի ձեռքը։
Ոլորտի պատասխանատուների կարծիքով, ՔԿԾ նախկին պետ Ամբակում Գրիգորյանի «բարեփոխումների» արդյունքում օպերատիվ բաժնի աշխատանքը թուլացել է, այն դարձել է առանձին ոչ կարեւոր կառույց, ազատել են փորձառու օպերներին, օպերաշխատողներ են դարձել ոչ մասնագետները:
Իսկ Սրբուհի Գալյանի ընկերուհին՝ ՔԿԾ պետ Ծովինար Թադեւոսյանը, քանի որ կիլոմետրերով հեռու է իր ղեկավարած ոլորտից, ուստի հին արատավոր բարքերը ծաղկում են ու բարգավաճում։
Մեզ ասացին նաեւ, որ Ամբակում Գրիգորյանի կրճատած օպերների մեծ մասը դատարան է դիմել` վիճարկելով իրենց ապօրինի ազատումը: «Աբովյան» ՔԿՀ-ի օպեր բաժնի նախկին պետ Գեւորգ Վարոսյանն առաջին ատյանում արդեն հաղթել է, գործը քննվում է վերաքննիչում։
