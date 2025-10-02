02/10/2025

Կոպենհագենը աշխարհի կենտրոնն է այս օրերին, կհանդիպեն Զելենսկին ու Փաշինյանը

02/10/2025 1 min read

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հոկտեմբերի 2-ին Կոպենհագենում կհանդիպի եվրոպացի առաջնորդների հետ։

Ինչպես հաղորդում է Reuters-ը, այս մասին հայտարարել է Դանիայի վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենը։

Նախատեսվում է, որ Զելենսկին այսօր ելույթ կունենա Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի մասնակիցների առջև:

Նշենք, որ համաեվրոպական խոշոր միջոցառման կմասնակցեն մոտ 50 պետությունների և կառավարությունների ղեկավարներ, ինչպես նաև ԵՄ առաջնորդներ։

Գագաթնաժողովին մասնակցում է նաև ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ով արդեն առանձին հանդիպում է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ:

Նշվում է, որ Ուկրաինայի առաջնորդն ավելի ուշ համատեղ մամուլի ասուլիս կանցկացնի Դանիայի վարչապետի հետ, որտեղ կներկայացնի եվրոպացի քաղաքական գործիչների հետ հանդիպման արդյունքները։

Առայժմ տեղեկություն չկա, արդյո՞ք Կոպենհագենում կկայանա Զելենսկի-Փաշինյան հանդիպում:

