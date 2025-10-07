07/10/2025

Երկրորդ անգամ է փորձում դատավոր դառնալ․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 07/10/2025 1 min read

Հոկտեմբերի 2-ին Բարձրագույն դատական խորհրդում անցկացվել է քրեական մասնագիտացման դատավորների հավակնորդների քննություն, որին մասնակցել է 36 հոգի։

Նրանցից մեկը, ինչպես «Հրապարակ»-ը գրել էր, Ներսես Զեյնալյանն է՝ արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանի խորհրդականը։

Մեր տեղեկություններով, մրցույթին մասնակցել է նաեւ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանի օգնական Կարլեն Գրեյանը: Ասում են՝ նա վաղուց է երազել դատավոր դառնալ, բոլորին պատմել է իր երազանքի մասին։ Նա ԱԺ նախագահի օգնական է նշանակվել 2024 թվականի հունիսին, սակայն նրան գրեթե ոչ ոք չի ճանաչում, ոչ ոք չի տեսել` ո՛չ ԱԺ-ում հավատարմագրված լրագրողները, ո՛չ էլ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները։ Դեռ հայտնի չէ՝ անցե՞լ է արդյոք նա որակավորման հաջորդ փուլ, թե՝ ոչ։

Ըստ ԲԴԽ կայքի 2021 թվականի հրապարակման, Կ․ Գրեյանը 2021 թվականին եւս մասնակցել է դատավորների որակավորման գրավոր քննությանը, հավաքել է 46 միավոր եւ չի անցել հարցազրույցի փուլ, քանի որ անցողիկ միավորը 60-ն էր։ Սա, փաստորեն, դատավոր դառնալու Գրեյանի երկրորդ փորձն է։

Մենք փորձեցինք կապ հաստատել Կարլեն Գրեյանի հետ, սակայն նա մեր հեռախոսազանգին չպատասխանեց։

