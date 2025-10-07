07/10/2025

Հոկտեմբերին մեկնարկելու է Վեհափառի դեմ արշավը. ովքե՞ր են այդ արշավի նավարարները

infomitk@gmail.com 07/10/2025 1 min read

«Իշխանական աղբյուրների համաձայն` հոկտեմբերին մեկնարկելու է Վեհափառ Հայրապետի դեմ կեղտոտ արշավի սկիզբը։

«Իրավունք» թերթը գրում է. Իսկ մինչ այդ, «օպերացիան» բարով-խերով անելու համար խայտառակ կերպով կարգալույծ եղած Նշան Հովհաննիսյանին բերել ու տեղավորել են Կառավարությունում, որպեսզի եկեղեցու դեմ արշավի «հրամանատար» կարգված աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանին օգնի գտնել տասը արծաթով եկեղեցին ուրացող հոգեւորականների։

«Ու ասեմ` վատ չի աշխատում, այլեւս ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ազգային փոքրամասնությունների եւ կրոնի հարցերի բաժնի խորհրդական, կառուցվածքային ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող Նշան Հովհաննիսյանը։

Նա արդեն հասցրել երիտասարդ հոգեւորականների «վերբովկա անել»,-ասաց մեր աղբյուրը։

Ասում են՝ խոստացել է առաջիկայում մոտ տասնյակ հոգեւորականի բերել, որոնք Վեհափառի դեմ ակցիայի հիմնական խոսափողներն են լինելու։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Մամանի՛կ, բաց դուռը»․ «Հիմա, երբ թոռնիկիս անունն եմ տալիս, կարծես նաև իմ Հակոբին կանչեմ». Հակոբ Քարտաշյանն անմահացել է հոկտեմբերի 21-ին. Լուսանկարներ

07/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Որոշումը կայացրել էին ու ընկել կրակը. ինչո՞ւ է ստիպված հետքայլ անում իշխանությունը

07/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կոնֆլիկտը՝ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ, հանգուցալուծվեց

07/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ես ինձ ավելի լավ եմ զգում, քան 30-40 տարի առաջ․ Թրամփ

07/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ նպատակ է հռչակելու Գաբալայի համաժողովը և դրան ի՞նչ անակնկալներ կարող են կամ պետք է հաջորդեն

07/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մամանի՛կ, բաց դուռը»․ «Հիմա, երբ թոռնիկիս անունն եմ տալիս, կարծես նաև իմ Հակոբին կանչեմ». Հակոբ Քարտաշյանն անմահացել է հոկտեմբերի 21-ին. Լուսանկարներ

07/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Տղամարդը ծեծել է նախկին կնոջը, գողացել 3 մլն դրամ պարունակող բանկային քարտը, հեռախոսն ու բարերարների տված փողը

07/10/2025 infomitk@gmail.com