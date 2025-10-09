Հայաստանի մարզերում կառանձնացվեն զբոսաշրջային գյուղեր. որո՞նք են ցանկում

Էկոնոմիկայի նախարարության՝ հանրային քննարկման ներկայացված նախագծից տեղեկանում ենք, որ Հայաստանի տասը մարզի մի շարք բնակավայրեր ճանաչվելու են զբոսաշրջային գյուղեր։ Նպատակներից մեկը տնտեսական զարգացումն է։
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. Ըստ նախագծի հեղինակների, կստեղծվեն հավելյալ աշխատատեղեր, կբարելավվի բնակիչների կենսամակարդակը, կապակենտրոնացվեն զբոսաշրջային հոսքերը Երևանից դեպի մարզեր և այլն։
Մյուս կողմից՝ տեղի կունենա մշակութային ու պատմական արժեքների, ինչպես նաև՝ ավանդույթների հանրահռչակում և պահպանում։
Այսպիսով՝ Արագածոտնի մարզի Բյուրական, Ոսկեվազ, Օշական, Ալագյազ, Սաղմոսավան, Եղիպատրուշ, Արարատի մարզի Հնաբերդ, Լանջազատ, Ուրցաձոր, Ղուկասավան, Լուսառատ, Արմավիրի մարզի Տարոնիկ, Առատաշեն, Վանանդ, Բաղրամյան, Արաքս, Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկունք, Կալավան, Հայրավանք, Նորատուզ, Լճաշեն, Արտանիշ, Լոռու մարզի Դսեղ, Դեբեդ, Հաղպատ, Սանահին, Օձուն, Ֆիոլետովո, Կոտայքի մարզի Գառնի, Լեռնանիստ, Բջնի, Արզական, Հանքավան, Շիրակի մարզի Ջաջուռ, Վահրամաբերդ, Վարդաղբյուր, Սառնաղբյուր, Ամասիա, Սյունիքի մարզի Տաթև, Խնձորեսկ, Քարահունջ, Աղիտու, Տեղ, Վայոց ձորի մարզի Գնդեվազ, Հերհեր, Արտավան, Գոմք, Գլաձոր, Տավուշի մարզի Ենոքավան, Գոշ, Հաղարծին, Աղավնավանք, Կողբ բնակավայրերը կդառնան զբոսաշրջային գյուղեր։
Բաց մի թողեք
Խանգարում են կուսակցություն բացել, առաջարկել են՝ «բրասլետը հանել», միայն թե հեռանա Հայաստանից. Լուսանկար
Կարևորը ոչ թե մեխանիկական, այլ նպատակային համաձայնությունն է
Քաղաքացիների համատարած բոյկոտի հետևանքներն ու իշխանությունների կողմից նոր՝ «մանր ռումբեր» դնելու գործելաոճը