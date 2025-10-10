Մեզ «հում – հում ուտող» Նիկոլ Փաշինյանին՝ բա ինչո՞ւ Լուկաշենկոյի պորտը տեղը չդրիր․․․

Միջազգային հարթակներում Հայաստանի նկատմամբ կատակային դիվանագիտությունը կարծես չի վիրավորում Նիկոլ Փաշինյանին, սակայն դրան պետք է նայել ամենայն լրջությամբ։ Հայաստանը դարձել է մի տեսակ ծաղրի թեմա միջազգային դաշտում․ երբեմն Արևմուտքում են ծիծաղում, երբեմն՝ ԱՊՀ-ում։
Չի կարելի մոռանալ Կոպենհագենում ընթացող Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի պատմությունը, երբ Ալբանիայի վարչապետ Էդի Ռաման կատակեց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ․
«Դուք պետք է ներողություն խնդրեք, քանի որ մեզ չեք շնորհավորել խաղաղության գործարքի կապակցությամբ, որը նախագահ Թրամփն արեց Ալբանիայի ու Ադրբեջանի միջև»։
Ալիևն էլ այդտեղ էր, ինչը բարձրացրեց ներկաների ծիծաղը։ Հիշեցնենք, որ Թրամփը մի քանի անգամ Հայաստանը անվանել է Ալբանիա, ինչը լրացուցիչ հումորային շերտ էր ավելացնում։
Այսօր ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստից առաջ կատակային դիվանագիտությունը կրկին հայտնվեց սրահում։ Բելառուսի նախագահ Լուկաշենկոն կատակեց Նիկոլ Փաշինյանի մասին․
«Իլհամ Հեյդարովիչ, դուք վախենում էիք, թե Փաշինյանը չի գա։ Ես ասում էի՝ Նիկոլ Վովաևիչը առանց մեզ ոչ մի տեղ չի գնա»։
Այստեղ Լուկաշենկոն ցույց է տալիս, որ Փաշինյանը կախված է ԱՊՀ որոշ երկրներից և չի կարող առանց նրանց «մասնակցել որևէ բանի»։ Պարզ ասած՝ «Դու առանց մեզ քյաբաբի չես նստի»։
Փաշինյանի արձագանքը՝ «Ինչպե՞ս թե չեմ գա, որտե՞ղ չեմ գա», պաշտպանական, պատասխան է։
Ե՛վ Արևմուտքում, և՛ ԱՊՀ-ում այսպիսի կատակները միանշանակ ցուցադրում են՝ ով է տերը, ով՝ հյուր, և ով է վերահսկողությունը ձեռքում պահում։ Լուկաշենկոն հստակ ասում է՝ «Մենք կարևոր ենք, մենք ենք որոշում», միևնույն ժամանակ տեսանելի դարձնելով Փաշինյանի կախվածությունը։
Դիվանագիտական լարվածությունը հաճախ մեղմվում է հումորի միջոցով։ Իսկ որ Նիկոլ Փաշինյանի վստահելիության առումով լարվածություն կա և՛ ԱՊՀ-ում, և՛ Արևմուտքում, մեկնաբանելու կարիք չկա։ Մնում է մեզ «հում- հում ուտող» Նիկոլ Փաշինյանին ասել՝ բա մեզ «հում- հում ուտում ես», ինչու՞ Լուկաշենկոյի պորտը տեղը չդրիր․․․
