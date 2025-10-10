Տնետուն ընկած զգուշացնում են՝ Կարապետյանի հետ հանդիպման չգնաք

Իշխանությունը քաղաքական հակառակորդների դեմ պայքարի ոչ մի ձեւից չի խորշում:
Հրապարակ թերթը գրել է․ Ձերբակալություններ, ընդդիմախոսներին վարկաբեկող հրապարակումներ, մանր-մունր վատություններ, օրինակ` մեքենաները տուգանային հրապարակ տանել, ուղեկցողներին ասֆալտին փռել, զենք փնտրել եւ այլն:
Քանի որ «Մեր ձեւով» շարժման համակարգող Նարեկ Կարապետյանը սկսել է մարզային այցելություններ կատարել, եւ նրան մարզերում բավականին լավ են ընդունում, իշխանությունը որոշել է ամեն գնով փչացնել այդ այցերը:
Նախօրոք պարզում են, թե որ մարզ, որ գյուղ է պատրաստվում գնալ Կարապետյանը, եւ տեղի ՔՊ-ականներին ուղարկում են տնետուն: Նրանք բնակիչներին հատ-հատ զգուշացնում են` եթե դուրս գաք, մասնակցեք Նարեկի հետ հանդիպմանը, լուրջ խնդիրներ կունենաք:
Նպաստը կկտրենք, աշխատանքից կհանենք, երբեմն էլ անորոշ են ասում` «կփոշմանեք»: Դատելով «Մեր ձեւով» շարժման հրապարակած տեսանյութերից, մարդիկ սկսել են ավելի քիչ վախենալ այս սպառնալիքներից:
