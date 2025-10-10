Քովիդի ժամանակ Չինաստանից եկած բեռների մի մասը «ճանապարհին կորել է»

«Մահվան նախարարի» համարում ունեցող Արսեն Թորոսյանի օրոք կորոնավարակի բուժման նպատակով ծախսված պետական միջոցների վատնումների թեման «Ժողովուրդ» օրաթերթը շարունակում է հետեւողականորեն բարձրաձայնել:
Եվ տարակուսելի է, որ հարուցված քրեական վարույթների շրջանակում այս երեւույթները իրավապահների աչքից վրիպել են:
Այսպիսով՝ շարունակելով ուսումնասիրել ՀՀ ֆինանսների նախարարության ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչության կազմած ակտը՝ «Ժողովուրդ» օրաթերթը արձանագրեց, որ ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը բացահայտել է արտառոց մի բան. Հայաստանը ՔՈՎԻԴ-19-ի ժամանակ չարտերային թռիչքով ապրանքներ է պատվիրել Չինաստանից, սակայն մաքսազերծել է դրանց մի մասը միայն, իսկ վերահսկողներն ընդհանրապես հրաժարվել են փաստաթղթեր տրամադրելուց: Սա նշանակում է, որ Արսեն Թորոսյանի ղեկավարած նախարարությունը ինչ-որ բան է թաքցրել, որտեղ ակնհայտորեն կոռուպցիոն ռիսկ կա: Ավելին՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարը արձանագրել է, որ պետբյուջեից ծախսված այդ փողերը ենթակա են վերականգնման:
Եվ այսպես, ըստ «Ժողովուրդ» օրաթերթի տրամադրության տակ եղած պաշտոնական փաստաթղթի.
«ՀՀ-ում Նոր Կորոնավիրուսային վարակի (COVID-19) կանխարգելման, վերահսկման, բուժման եւ այլ համալիր միջոցառումների» իրականացման նպատակով 09.12.2020թ. ՀՀ առողջապահության նախարարության եւ «Վոլգա-Դնեպր» ավիաընկերության միջեւ կնքվել է չարտերի մասին համաձայնագրիր: 10.12.2020թ. ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից ավիաընկերությանն է փոխանցվել 143 մլն 165 հազար ՀՀ դրամին համարժեք՝ 275,000 ԱՄՆ դոլար: 4 օր անց ավիաընկերության կողմից իրականացվել է չարտերային թռիչք Պեկին-Երեւան ուղերթով, որով փաստացի տեղափոխվել է 32,661 կգ բժշկական սարքավորում՝ թթվածնային կոնցենտրատոր: Սակայն, ըստ ստուգման ներկայացված մաքսային հայտարարագրերի, մաքսազերծվել է 304 թթվածնային կոնցենտրատոր 6,607 կգ ընդհանուր քաշով»:
Այսինքն՝ ճանապարհին բեռից 26,054 կգ-ն անհետացել է, ինչը արձանագրել է ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը:
Բայց սա դեռ ամենը չէ: Այսպիսի մի չարտերային թռիչք էլ կազմակերպվել է 2020թ. դեկտեմբերի 14-ին. նույն «Վոլգա-Դնեպր» ավիաընկերության միջոցով ՀՀ տարածք է ներմուծվել նաեւ 13,576 կգ բրուտտո քաշով օդային կոմպրեսատոր, սեղմված օդի չորանոց, թթվածնային կոնցենտրատոր, անյուղ մխոցային, ձայնագրման համակարգ եւ մեկ այլ ավիաբեռնագրերով՝ 12,475 կգ բրուտտո քաշով օդային կոմպրեսատոր, սեղմված օդի չորանոց, թթվածնային կոնցենտրատոր: Սակայն այս բեռների մաքսազերծման, հայտարարագրման, ՀՀ առողջապահության նախարարություն հանձնման-ընդունման եւ բաշխման վերաբերյալ փաստաթղթերը ստուգմանը չեն ներկայացվել: Այսինքն՝ Արսեն Թորոսյանի ղեկավարած նախարարությունը թաքցրել է փաստաթղթերը, եւ վերահսկող մարմինը չի կարողացել պարզել, թե այս երկու չվերթներով եկած ապրանքների որ մասն է Հայաստան հասել, որ մասն է էլի կորել ճանապարհին, ինչպես է բաշխվել եւ այլն:
Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը տարբեր հարթակներում շարունակում է ասել, թե համակարգային կոռուպցիա չկա մեր երկրում: Այդ դեպքում ի՞նչ է սա, եթե ոչ համակարգային կոռուպցիա, երբ ճանապարհին ավիաբեռները կորում են»։
