ԲԴԽ նախագահն արձակուրդից չեկած էլի արձակուրդ է գնացել

Հերթական արձակուրդից 2,5 ամիս անց վերադառնալուց հետո Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Արթուր Աթաբեկյանն այժմ կրկին արձակուրդում է՝ արձակուրդից կվերադառնա հոկտեմբերի 13-ին։

Հրապարակ թերթը գրել է․ Նրա թիվ մեկ խնդիրը պետք է լիներ դատավորների անկախությունն ապահովելը, որոնք անպաշտպան են մնացել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության կամայականությունների առաջ եւ գլուխները կախ՝ կալանք են տալիս ընդդիմադիրներին` դրա համար չունենալով ոչ մի հիմք։ Իսկ Աթաբեկյանը 2,5 ամիսը մեկ արձակուրդ է գնում՝ կարծես իր ղեկավարած ոլորտում ամեն ինչ «օկ» է։

ԲԴԽ-ից հաստատեցին նախագահի` արձակուրդ մեկնելու վերաբերյալ տեղեկությունը, նշեցին, որ սա նրա ամենամյա հերթական արձակուրդի մի մասն է։

ԲԴԽ նախագահ Աթաբեկյանին արձակուրդի ընթացքում փոխարինում է ԲԴԽ անդամ Էդգար Հովհաննիսյանը։ Մեր հարցին, թե ԲԴԽ նախագահն այժմ արձակուրդում է որպես նախագա՞հ, թե՞ որպես դատավոր, ասացին, որ ԲԴԽ նախագահին ու դատավոր անդամներին արձակուրդ տրամադրվում է միայն որպես դատավորի, ԲԴԽ-ի կողմից առանձին տրվող արձակուրդ օրենքը չի նախատեսում։ Ստացվում է, որ ԲԴԽ նախագահն արձակուրդ է ստացել Վճռաբեկ դատարանի նախագահից, քանի որ վճռաբեկի դատավոր է։

