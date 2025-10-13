13/10/2025

Իշխանությունն ամեն բան անում է Սեւակ Խաչատրյանին «նախկինների» հետ կապելու եւ վարկաբեկելու համար. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 13/10/2025 1 min read

«Էջմիածնի նախկին համայնքապետ Դիանա Գասպարյանի պաշտոնանկությունից հետո առաջիկայում Էջմիածինը կունենա նոր ղեկավար։ Մայիսից այս պաշտոնը թափուր էր։

Armlur.am-ը գրում է. Նոյեմբերի 16-ին նախատեսվում է անցկացնել Վաղարշապատի ավագանու արտահերթ ընտրություններ։

«Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկություններով՝ իշխանությունների համար գլխավոր մրցակիցը համարվում է «Հայ Յեղափոխական Դաշնակցության» և «Առաջ» աջակենտրոն կուսակցության
«Հաղթանակ» դաշինքի ցանկը գլխավորող Սևակ Խաչատրյանը:

Բանն այն է, որ Խաչատրյանը Էջմիածինում համակիրների մեծ բանակ ունի ու, ըստ իշխանությունների սոցիալական հարցումների, Խաչատրյանը առաջատար դիրքերում է: Մեր աղբյուրները նշում են՝ իշխանությունների թեկնածուն` Արգիշտի Մեխակյանը, ևս մտահոգված է Խաչատրյանի ռեյտինգով:

Հիմա իշխանություններն ամեն բան անում են Սևակ Խաչատրյանին «նախկինների» հետ կապելու, նրան ամեն կերպ վարկաբեկելու համար:

Հավելենք, որ Վաղարշապատի համայնքապետի ընտրություններում արդեն 6 քաղաքական ուժ մասնակցելու հայտ է ներկայացրել»։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Վանաձորի կրիմինալ քաղաքապետն անգամ տուն չունի. Փաշինյանի «սրտի Ական». Լուսանկար

13/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վառելիքի գները սեպտեմբերին, օգոստոսի համեմատ, աճել են 4.4%-ով

13/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԲԴԽ նախագահն արձակուրդից չեկած էլի արձակուրդ է գնացել

11/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը Եկեղեցու ներքին կյանքին միջամտելու ու օրինական գործունեությունը խոչընդոտելու 44 գրառում է արել

13/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսկ նա զվարճանում է Թաթայի տակ՝ Հանրապետության հրապարակում․ Լուսանկար

13/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանն այս շաբաթ Բաքվում եռակողմ բանակցել են

13/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Համեմատեք Սերժ Սարգսյանի բանակցածն ու Փաշինյանի «բանակցածի» արդյունքը

13/10/2025 infomitk@gmail.com