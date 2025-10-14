14/10/2025

Մերձավանից հեռախոսներ են առգրավել. քննչական գործողություններ են իրականացվում

infomitk@gmail.com 14/10/2025 1 min read

«Փարաքարի համայնքապետ Վալոդյա Գրիգորյանի սպանության քրեական գործով նախաքննական մարմինը Մերձավանից մի շարք անձանց հեռախոսներ է առգրավել, եւ այս ընթացքում վերծանում են ինչպես հեռախոսային խոսակցությունները, այնպես էլ ստուգվում են հեռախոսներում առկա տվյալները։

«Ժողովուրդ» օրաթերթին հասած տեղեկությունների համաձայն՝ հեռախոսները առգրավվել են, դրանցով ակտիվ քննչական գործողություններ են իրականացվում։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 23-ին իր առանձնատան բակում սպանվեցին Փարաքարի համայնքապետ Վալոդյա Գրիգորյանը եւ քրեական ոստիկան Կարեն Աբրահամյանը։ Սպանության գործով կալանավորված են 2 անձինք՝ Նարեկ Օհանյանն ու Գեւորգ Հարությունյանը։ Իրավապահ համակարգը համարում է սպանությունը բացահայտված, մինչդեռ սպանված Վալոդյա Գրիգորյանի հարազատները պնդում են, որ կան պատվիրատուներ։

Նշենք, որ կասկածելի է այն հանգամանքը, որ սպանությունից 10 օր առաջ երկիրը լքել է Մերձավանի նախկին ղեկավար Մհեր Ախտոյանը։ Ավելին՝ սպանություն կատարող Գեւորգ Հարությունյանը Մհեր Ախտոյանին անձամբ էր տարել օդանավակայան եւ ճանապարհել:

Իսկ, ահա, 8 ամիս առաջ՝ Փարաքարում համայնքապետի ընտրություններին նախորդող շրջանում, Մերձավանում Ախտոյանի եւ Գրիգորյանի թիմակիցները բախվեցին, ու սպանվեց մեկ անձ՝ Գրիգոր Օհանյանը, ով Ախտոյանի թիմակիցներից էր ու նրանց բարեկամը։ Ընտրություններում ՔՊ-ական Մհեր Ախտոյանի թիմը պարտվեց, ու Վալոդյա Գրիգորյանը հաղթանակ տարավ, որը չներվեց նրան. Վալոդյա Գրիգորյանին 7 ամիս հետո սպանեցին»։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ես կնոջ ազգանուն վերցնո՞ղ տղա եմ»․ իրականում փոխել է ազգանունը

14/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարեն Կարապետյանը՝ իշխանության թիրախում

14/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Քոլոջների բլոկում կադրային ջարդ է

14/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Հյուսիս-հարավը» բավարարում է Իրանի և Ռուսաստանի շահերը, բայց հակադրվում Թուրքիային և Ադրբեջանին

14/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հպարտության հետ զուգահեռ՝ երեխաների ուղեկիցն է անսահման կարոտը. կապիտան Արսեն Ահանյանն անմահացել է հոկտեմբերի 13-ին. Լուսանկարներ

14/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սամվել Կարապետյանի դատական նիստը արագացրել են, որ ակցիան դատարանի մոտ չկայանա․ Լուսանկար

14/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գեներալ Մանվել Գրիգորյանի կինն ու աղջիկը մասնակցում են Էջմիածնի քաղաքապետի ընտրություններին

14/10/2025 infomitk@gmail.com