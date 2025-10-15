ՀՀ իշխանությունը 28 մլն դրամ է ծախսել առեւտրային կցորդ ունենալու համար, մինչ Իրանին համոզում է, որ «Թրամփի ուղին» դեպի աշխարհ միակ ելքն է

«2025 թվականի ապրիլի 1-ից Հայկ Նազարյանը, վարչապետի որոշմամբ, 3 տարի ժամկետով դարձավ Հայաստանի Հանրապետության առեւտրական կցորդ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը տեղեկացավ, որ Նազարյանին Իրանում պահելու համար ՀՀ Կառավարությունը կլորիկ գումարներ է հատկացնում։ Ըստ կառավարության՝ ներկայում Իրանի հետ քննարկվում է համատեղ ընկերություններ կամ իրանական ընկերությունների մասնաճյուղեր հիմնելու տարբերակներ, ինչպես նաեւ Հայաստանից դեպի Իրան սերտիֆիկատով արտահանումը դյուրացնելու գործընթացը. ուստի անհրաժեշտ է այս խնդիրները լուծելու համար Իրանում ունենալ առեւտրային կցորդ։
Կառավարությունը կանխատեսում է, որ կցորդի հաստիքի ստեղծումը դրական կազդի հայաստանյան տնտեսության վրա, իրանցի ներդրողները հետաքրքրություն կցուցաբերեն «Մեղրի» ազատ տնտեսական գոտու եւ կառուցվող ինժեներական քաղաքի նկատմամբ։ Ձեւակերպումները հիշեցնում են ձախողված ԱՆԻՖ հիմնադրամի տխուր եւ կոռուպցիայով հարուստ պատմությունը:
Այս ամենն ապահովող անձի՝ Հայկ Նազարյանի բնակության, սննդի, ուսման, ծառայողական մեքենայի համար գործադիրը հատկացնում է 28 մլն 903 հազար դրամ՝ գրեթե 76 հազար ԱՄՆ դոլար։
Հետաքրքիրն այն է, որ Նազարյանը, ըստ որոշման, ապրիլի 1-ից է նշանակվել, սակայն առեւտրային կցորդի պահպանության համար պետբյուջեց գումար հատկացվել է 2025 թվականի մարտի 1-ից դեկտեմբերի 31-ի համար։
Նրա աշխատանքի վարձատրությունը հազմում է 12 մլն 754 հազար դրամ, բնակարանի վարձակալության համար հատկացվել է 4 մլն 808 հազար դրամ, Պահպանության ծախսերը կազմել են 11 մլն 340 հազար դրամ, որի մեջ ներառված է գույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերումը, կոմունալ ծախսերը, փոստային ծախսերը, կապի ծախսերը, թերթերի բաժանորդագրությունը, 3 անձի (ենթադրաբար նրա երեխաների) համար միջնակարգ ուսումնական կրթությունը, գործուղման ծախսերը եւ այլ ծախսեր։
Հետաքրքիրն այն է, որ Հայաստան-Իրան հարաբերությունների զարգացման մասին գործնականում ոչինչ չենք տեսել, բացի այն բանից, որ ՀՀ Կառավարությունն Իրանին համոզում է, որ «Թրամփի ուղին» միակ ելքն է դեպի աշխարհ»։
