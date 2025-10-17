Արագածոտնի «բլից-կրիգով» նա փորձում էր հասկանալ հանրության արձագանքը, կգրոհեն նաև Մայր աթոռը

Ըստ որոշ տեղեկությունների՝ Նիկոլ Փաշինյանը մտածում է Եկեղեցու դեմ պատերազմի վճռական փուլի մեկնարկը հայտարարել։ Արագածոտնի թեմում նախօրեին իրականացված քրեական հետապնդումները, կարելի է ասել, ստուգողական մարտեր էին` մեծ գրոհի նախերգանքը, որը Փաշինյանը մտադիր է առաջիկայում իրականացնել Վեհարանի դեմ։
Հրապարակ թերթը գրել է․ Արագածոտնի «բլից-կրիգով» նա փորձում էր հասկանալ հանրության արձագանքը, ինչը չնայած խիստ բացասական է, բայց Փաշինյանն ամեն ինչ դատում է նրանով` մարդիկ փողոց դուրս կգա՞ն, թե՞ ոչ։
Մեզ ասացին, որ զուգահեռաբար Էջմիածնի ՔՊ-ական թեկնածու Արգիշտի Մեխակյանին է հանձնարարել՝ հարցում անցկացնել եւ իրեն վիճակագրություն ներկայացնել, թե աթոռանիստ Էջմիածնում բնակիչների քանի տոկոսն ինչպես կընդունի Վեհարանից «Կտրիճ Ներսիսյանին» հեռացնելու գործընթացը։ Հայ առաքելական եկեղեցուն ձայնազրկելու պահանջն Ադրբեջանից հնչում է արդեն մոտ մեկուկես տարի, Ալլահշուքյուր Փաշազադեն Հայաստանյայց առաքելական եկեղեցուն մեղադրում է ռեւանշիզմ քարոզելու, խաղաղության գործընթացը տորպեդահարելու մեջ, քանի որ Վեհափառը եւ Մայր Աթոռը ներքին եւ արտաքին լսարաններին ներկայացնում են Արցախի ճակատագրի, գերիների ազատ արձակման, արցախցիների վերադարձի եւ այլ թեմաներ։
Մի քանի օր առաջ էլ Կովկասի մահմեդականների վարչության ղեկավար Փաշազադեն կրկին մեղադրանքներ է հնչեցրել, որ «ապակառուցողական քարոզչության միջոցով» Էջմիածինը խաթարում է խաղաղության գործընթացը։ Իրականում խնդիրն առավել խորքային է` Ադրբեջանը որոշել է Հայաստանում ոչնչացնել ազգային ցանկացած բան՝ Արարատ սարից մինչեւ «Արեւմտյան Հայաստան» եզրույթն ու ցեղասպանության հարցը, իշխանականները խրտնում են «Արցախ» բառից, գերիներով չեն զբաղվում, իսկ Եկեղեցին դարեր շարունակ հայապահպան գործունեությամբ է զբաղվել, անգամ այն ժամանակ, երբ Հայաստանը կորցրել է պետականությունը։
Սա Ալիեւի համար սկզբունքային պահանջ է, եւ նա ամեն ինչ անելու է, որ իր ուզածին հասնի: Սրանով է պայմանավորված այս տարվա մայիսից Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած կեղտոտ արշավը հոգեւոր դասի դեմ։ Հակաեկեղեցական վարքագծին իշխանականները, իհարկե, փորձեցին արդարացում տալ, այն փաթեթավորել տարբեր շղարշների ներքո. սկզբում Վեհափառի եւ այլ եպիսկոպոսների՝ կուսակրոնության ուխտը խախտելու հարցն էին օրակարգում պահում, ապա` իբր Եկեղեցին միջամտում է քաղաքականությանը, հետո` մոմ են վաճառում, հարկեր չեն տալիս, եկեղեցիները չուլան են սարքել եւ այլն: Սակայն հոգեւոր դասը տեղի չտվեց իշխանականների հոգեբանական տեռորին, ինքնակամ հեռացողներ չեղան, ու Փաշինյանը ստիպված եղավ անցնել կտրուկ գործողությունների։ Կալանավորվեցին Բագրատ եւ Միքայել սրբազանները, նախօրեին` Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ սրբազանը, որին մեղադրում են այն բանում, թե իբր քահանաներին հարկադրել է՝ մասնակցել ընդդիմության հավաքներին։ Մեզ պատմեցին, որ բերման ենթարկված շուրջ մեկ տասնյակ քահանաների նկատմամբ հոգեբանական ծանր գրոհ են ձեռնարկել՝ փորձելով ցուցմունք կորզել թեմի առաջնորդի դեմ, սակայն չի ստացվել։
Այդուհանդերձ, Փաշինյանը Եկեղեցին հպատակեցնելու այլ կարեւոր պատճառներ էլ ունի ու հենց դրա համար է ուզում մինչեւ Էջմիածնի ընտրությունները՝ նոյեմբերի 16-ը, լուծել այդ հարցը։ Նա կարծում է, որ եթե իրեն հաջողվի հաղթել Եկեղեցու դեմ պատերազմը, ապա Հայաստանում գործող բոլոր մյուս քաղաքական-հասարակական ինստիտուտներն այլեւս կհնազանդվեն, կհաշտվեն իր վերարտադրվելու մտքի հետ, եւ հասարակությունն էլ, ըստ այդմ, այլեւս կհասկանա, որ Նիկոլն «անպարտելի է», նրա դեմ «խաղ չկա», եթե անգամ Եկեղեցու պես՝ դարերով անպարտելի կառույցը խոնարհվեց: 2026 թվականի ընտրություններին հաղթելու միակ տարբերակը հայ ժողովրդին վերջնականապես կոտրելն ու հուսահատեցնելն է, որ իր դեմ տրամադրված զանգվածը չգնա ընտրության եւ չխանգարի, որ իր զոմբիները միայնակ իշխանություն ձեւավորեն երկրում:
Ասում են՝ Մեխակյանը շատ ծանր է տարել Փաշինյանի հանձնարարությունը, փորձել է փակել հարցը՝ ասելով, որ մեծ մասը, իր կարծիքով, չի ողջունելու Վեհարանը գրոհելու քայլը, սակայն Փաշինյանը չի նահանջել եւ ասել է, որ սպասում է հարցման պատասխանին։
Հիշեցնենք, որ ամիսներ առաջ Փաշինյանը հայտարարեց, թե վեհարանն ազատագրվելու է իր առաջնորդությամբ` այնպես, ինչպես 2018-ին Սերժ Սարգսյանին է հեռացրել։ Ոմանք չեն բացառում, որ Էջմիածնի ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ գուցե փորձեն երթով շարժվել դեպի Մայր Աթոռ։
ՀԳ․ Ի դեպ, պատահական չէ, որ մի քանի օր առաջ՝ մինչեւ Արագածոտնի թեմի նկատմամբ հետապնդումները, իշխանության կցորդ Արամ Սարգսյանի կուսակցության ցուցակով առաջադրված քաղաքապետացու Հարություն Մկրտչյանը հայտարարել էր՝ եթե իշխանությունը որոշի ազատել վեհարանը, ապա ինքը թայմաութ կվերցնի քարոզարշավից եւ կմիանա նրանց։
