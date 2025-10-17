«Որդիական խոնարհութեամբ մատչիմ» խորագրով միջոցառումներ տեղի կուեննան սբ Աննա եկեղեցու բակում

«Որդիական խոնարհութեամբ մատչիմ»
2025 թ․ հոկտեմբերի 20-ին՝ ժ․ 17:30-18:30-ին Արարատյան Հայրապետական թեմի Սուրբ Աննա եկեղեցու բակում կկայանա «Որդիական խոնարհութեամբ մատչիմ» խորագրով հասարակական միջոցառումների շարքի առաջին համերգը։
Բացօթյա համերգը հանրային ճանաչում և սեր վայելող երաժիշտների նվերն է երևանյան հանդիսատեսին։ Մեր քաղաքի բոլոր բնակիչներին և հյուրերին հրավիրում ենք միասին հայկական հոգեթով երաժշտություն լսելու և վայելելու աշնան փափուկ եղանակը։
«Մայիլյան» վոկալ եռյակը (Աննա Մայիլյան, Լուիզա Երեմյան, Անահիտ Գաբրիելյան) հանրությանը կներկայացնի հայ հոգևոր և աշխարհիկ երգերի իր բարձրաճաշակ ծրագիրը։
Ջութակահարուհի Քրիստինա Չթչյանը կկատարի Կոմիտասի և Նարեկացու տաղերը։ Հանդիսատեսն առիթ կունենա ունկնդրելու Կոմիտասի «Կռունկը», «Ծիրանի ծառը» և Նարեկացու «Հավուն, հավունը»։
Ազգային արվեստի գոհարների հանրայնացմանը միտված այս շարքը հասարակական համերաշխության և արժանապատվության վերականգնման մեր առաջարկն է։
Արմինե Պետրոսյան
«Հայ Ձմեռ պապ» բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն
Լիլիթ Բլեյան
«Մուզանավ» մշակութային հասարակական կազմակերպության նախագահ
Հովհաննես Իշխանյան
«Ակն ընդ ական վավերագրողների համայնք» ՀԿ նախագահ
