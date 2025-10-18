18/10/2025

Նիկոլ Փաշինյանն ինչու է Գյումրի մեկնել

infomitk@gmail.com 18/10/2025 1 min read

Այսօր ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով Շիրակի մարզ է այցելելու, մասնավորապես` շրջայց է անելու Ախուրյան խոշորացված համայնքում` ծանոթանալու նոր կառուցվող, վերանորոգվող դպրոցների շինարարական ընթացքին։

Hraparak.am-ի տեղեկություններով, այս անգամ նա չի շրջանցելու մարզկենտրոն Գյումրին, և այցելելու է նաև Գյումրու թիվ 28 հիմնական դպրոց, որը վերջերս է վերանորոգվել։

Ի դեպ, գյումրեցիների համար անհասկանալի է, թե շենքային բարվոք պայմաններում գտնվող դպրոցն ինչու հանկարծ որոշեցին վերանորոգել։ «Մանկապարտեզները թողած, որ ինչ անմխիթար վիճակում են, էդ նորմալ դպրոցը քանդեցին, իբր կտուր ու բան փոխեցին»,֊դժգոհեցին գյումրեցիները։

Բաց մի թողեք

1 min read

Արհեստական խցանումներ Երևանում

18/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ ակցիա է նախատեսված այսօր, այն ի՞նչ ազդեցություն կունենա

18/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Էկոնոմիկայի նախարարն էլի անտեղյակ է

18/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պարզվում է, Ալիևը տագնապներ ունի

18/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ միջոցներ են կիրառվել Մանկավարժականի ռեկտորի և պրոռեկտորի նկատմամբ

18/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եթե անգամ Վեհարանը գրավեն, դա չի նշանակելու, թե իշխանությունը հասավ հաջողության

18/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Համագործակցության շրջանակներում պարոն Աճեմօղլուն «Մեր ձևով» շարժման տնտեսության զարգացման աշխատանքային խմբին առաջիկայում ներկայացնելու է Հայաստանի տնտեսական զարգացման մոդելի իր տեսլականը

18/10/2025 infomitk@gmail.com