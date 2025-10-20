20/10/2025

Վրաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը (ԵՄ) չի կարող քննարկվել

infomitk@gmail.com 20/10/2025 1 min read

Ներկայիս պայմաններում Վրաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը (ԵՄ) չի կարող քննարկվել։

Այս մասին մամուլի ասուլիսում հայտարարել է ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։

«Վրաստանի կառավարության կողմից ազատ մամուլի, քաղաքացիական հասարակության և խաղաղ ցուցարարների դեմ ձեռնարկված միջոցառումները հակասում են Եվրամիության արժեքներին։ Հետևաբար, Վրաստանին ԵՄ անդամակցություն շնորհելը բացառվում է», – ընդգծել է Կալասը։

Բացի այդ, նա նշել է, որ Վրաստանը ներկայացված չէ այսօր Լյուքսեմբուրգում կայանալիք ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստում, որը նվիրված է տարածաշրջանային անվտանգությանը։

ԵՄ պաշտոնյան ընդգծել է, որ Վրաստանը չի հրավիրվել նախարարական մակարդակի միջոցառմանը։

Հանդիպումը, որին կմասնակցեն նաև եվրահանձնակատարներ Մարթա Կրոսը և Յոզեֆ Սիկելան, բաղկացած կլինի երկու նիստից։ Առաջին նիստը կկենտրոնանա Սևծովյան տարածաշրջանի անվտանգության և կայունության վրա, իսկ երկրորդը՝ տարածաշրջանային կապի ոլորտում համագործակցության հնարավորությունների վրա։

Հանդիպմանը կմասնակցեն ԵՄ երկրների, ինչպես նաև Արևելյան գործընկերության, Սևծովյան և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանների նախարարներ։

